Ducelia Echevarría asegura que Magaly Medina no la dejó defenderse: “Habla encima tuyo”

Ducelia Echevarría no se quedó callada ante los comentarios sobre su relación con Jorge Monzón y decidió enfrentar a Magaly Medina con una llamada en vivo. Sin embargo, luego de su participación en el programa reveló que sintió que la silenciaron.

La integrante de Esto es guerra difundió un comunicado luego de su accidentada llamada a Magaly TV, la firme y aseguró que la conductora no la dejaba explicar la situación ni dar su descargo.

Ducelia Echevarría acusa a Magaly Medina

“Es imposible aclarar algo cuando Magaly habla encima tuyo y baja el audio para que no me escuchen. Quiero aclarar que no fui víctima de maltrato ni de nada parecido”, expuso en su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, Ducelia Echevarría pidió que se respete su privacidad: “Pido tranquilidad y paz, no tengo que dar explicaciones a nadie de mi vida privada y está más que claro que lo que quiere esta señora es hacer un circo de mi vida. A ella nadie la juzga”.

Ducelia Echevarría niega agresión por parte de su pareja Jorge Monzón. Foto: Ducelia Echevarría/Instagram

Ducelia Echevarría protagoniza intensa pelea con Magaly Medina

Magaly Medina y Ducelia Echevarría tuvieron un acalorado encuentro en vivo luego de que la periodista difundiera imágenes de la chica reality llorando al salir de una discoteca junto con su expareja. Se denunció que la figura de América TV sufrió maltrato por parte de su enamorado.

La modelo oxapampina desmintió en vivo cualquier posibilidad de agresión, además se negó a responder las preguntas de la conductora.

“Para que quieres que yo te diga algo si después me vas a exponer como a otras mujeres. No estoy de acuerdo con lo que tú haces. Quería pedirte respeto y tú quieres sacarme otro tema. No te voy a responder, no me da la gana”, dijo.