Brunella Torpoco se quiebra al recordar que no tenía dinero para iniciar con su carrera musical

Brunella Torpoco se presentó en En boca de todos este miércoles 9 de febrero para participar de la secuencia Te compro todo, un segmento del programa que tiene invitados de la farándula peruana que recorren las calles de Lima para comprar la mercadería de los vendedores ambulantes. Al ver las necesidades de diferentes personas, la salsera no pudo evitar llorar al recordar sus inicios en el mundo musical.

“Cuando yo empecé esta carrera no tenía para solventar mis gastos y decidí vender dulces en las calles y gracias a Dios me iba muy bien. Salía desde la mañanita y me llevaba 50 mazamorras, 70 empanadas y en la noche llegaba sin nada, todo me compraban. Eso ha sido hace tres años por lo menos, pero yo trabajo desde los 14″, contó a Tula Rodríguez.

Asimismo, la cantante relató cómo fue su experiencia al ayudar a los vendedores que se encontraban en los exteriores del Hospital del niño. “En ese momento estaba muy triste porque vi a tantas personas que necesitaban en la calle, desde niños hasta personas adultas, abuelitas, abuelitos, y esa impotencia de no poder ayudarlos a todos es difícil”.

Salsera marca distancia de Yahaira Plasencia

La joven artista sorprendió a los conductores de En boca de todos al contar qué cosas la diferencian de Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y Paula Arias. De acuerdo a la cantante, el sabor con el que entona y baila cada una de sus canciones la hacen única entre sus otras colegas. “¿Qué tienes tú que no tenga Yahaira Plasencia?”, preguntó Ricardo Rondón, a lo que Brunella Torpoco contestó: “Aquí hay sabor. Sabor chalaco”, mencionó.

Brunella Torpoco recibe consejo de Josimar

El pasado 28 de enero, el salsero se enlazó desde Estados Unidos con el programa de América Televisión para contar sus próximos proyectos como solista. Durante la videollamada, Josimar decidió darle un consejo a Brunella Torpoco a pedido de Tula Rodríguez. “No escuches a nadie, tú sigue adelante”, exclamó para luego prometerle que muy pronto grabarán un tema juntos.