Andrés Wiese revela que denuncias en su contra fueron archivadas

Este 9 de febrero, Andrés Wiese reveló que las denuncias en su contra fueron archivadas. A través de sus redes sociales, el actor dio su versión sobre la actualización del proceso de las investigaciones que se le abrieron por un presunto acoso sexual hacia Mayra Couto y una joven de 17 años a quien conoció por redes sociales.

“Hoy, 9 de febrero del 2022, después de un poco más de año y medio, el Ministerio Público acaba de comunicarme, a través de mi abogado, que ambas investigaciones interpuestas en mi contra se han archivado finalmente”, inició en un mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

“Hemos cumplido con demostrar ante la ley (y no de manera mediática como empezó todo esto) mi inocencia y que jamás cometí algún delito. Errores, sí, pero jamás un delito. No puedo explicar el alivio que siento. Por fin la pesadilla se acabó. Para mí, para mi familia y para las personas que me conocen, que me quieren de verdad y que jamás dudaron de mi inocencia”, agregó.

“La justicia tarda, pero llega y llega para todos”, finalizó.

Publicación de Andrés Wiese. Foto: Instagram

Menor denuncia a Andrés Wiese por enviarle videos íntimos

En el 2020, una adolescente denunció al actor Andrés Wiese porque este le habría enviado contenido íntimo a través de su cuenta en redes sociales, según difundió el programa Magaly TV, la firme.

El programa de Magaly Medina, según la presentadora, tuvo acceso al celular de la menor y mostró estos registros vía televisión.

“Él terminó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Me enviaba videos y me pedía que yo también le mande. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego me envió un video en la bañera”, señaló la denunciante.

Los conductores de En boca de todos hablaron de las denuncias de acoso del popular actor. Foto: captura de América TV

Mayra Couto denuncia a Andrés Wiese por maltrato y acoso

Luego de que saliera a la luz un chat entre Andrés Wiese y una joven de 17 años, Mayra Couto denunció que el actor también la acosaba.

“Te escribo para expresarte mi solidaridad y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido que me rozabas. No estoy loca, tenía que meter la pelvis todo lo posible hasta evitar tus roces”, aseguró la actriz mediante unos mensajes en su Instagram.