Andrea Luna no descarta trabajar con Pietro Sibille: “Solo en un ambiente estable y de respeto”

En diciembre del 2021, Pietro Sibille sorprendió a todos al referirse, por primera vez, al ampay que protagonizaron Andrea Luna y Andrés Wiese. Tras sus declaraciones, la actriz lo acusó de maltrato físico y psicológico.

Luego de esta polémica, la reconocida actriz está de regreso a las obras teatrales con la puesta en escena de Bull. Y en una reciente entrevista, Andrea Luna no descartó la posibilidad de trabajar, en un futuro, con Pietro Sibille.

“Uno definitivamente tiene que trabajar en un ambiente estable y de respeto. Mientras haya eso, se va a poder trabajar, y si no es posible, entonces no se puede… en ningún lado de la tierra” , dijo para Infobae.

¿Qué dijo Pietro Sibille sobre Andrea Luna?

“Sí. Ya no aguanté más la mentira. Es totalmente falso lo que dijo Andrea Luna. Sí estábamos juntos cuando hizo lo que hizo con el imb*** ese de Andrés Wiese (ni siquiera es buen actor). Punto. Buenas noches. No se molesten en hacer comentarios, nunca los leo”, se lee en el post de Pietro Sibille, a pesar de que la ruptura entre Luna y Sibille ya se había oficializado desde septiembre del 2021.

Foto: Instagram Pietro Sibille

Andrea Luna responde a acusación de Pietro Sibille

Al día siguiente de la acusación de su expareja, Andrea Luna se pronunció y acusó al actor de maltrato físico y psicológico.

En la publicación que hizo la actriz en redes sociales, negó tajantemente haberle sido infiel con Andrés Wiese y aseguró que intentó dejar la relación desde hace mucho tiempo atrás.

“Estuve tratando de salir de esta relación tóxica por años, en donde fui maltratada física y psicológicamente. Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”.