El día que Alondra García Miró gritó su amor por Paolo Guerrero frente a su ex Mario Irivarren

El inicio del romance entre Alondra García Miró y Paolo Guerrero asombró a propios y extraños, ya que nunca antes se les vio juntos. Además, los personajes públicos se conocieron durante una chocolatada realizada por el futbolista en el año 2014. En ese día, el seleccionado le pidió su número telefónico a la modelo y desde entonces empezaron a tener citas. Tras ello, a inicios del 2015, la ex chica reality viajó a Brasil para acompañarlo en sus enfrentamientos con el Corinthians.

La también empresaria admitió que su relación con el deportista se dio muy rápido y le valió muchas críticas porque llevaba poco tiempo de haber terminado su romance con Mario Irivarren. Sin embargo, la modelo y el ‘Depredador’ han demostrado que su vínculo es fuerte, tanto que luego de distanciarse a finales del 2015, llegaron a darse una segunda oportunidad en 2019.

¿Cómo inició la relación de la modelo y el deportista?

Durante una entrevista para Día D, la protagonista de Te volveré a encontrar detalló cómo fue que conoció a Paolo Guerrero y cuándo inició su romance. Contó que asistió a un evento en San Juan de Miraflores donde conoció al futbolista. “Él estaba tímido atrás del bus, solo, no hablaba con nadie. Ya en el transcurso del día fuimos conversando y, al final, me pidió mi teléfono y quedamos en salir a comer” .

Para recibir el 2015, la ex chica reality había planificado pasar Año Nuevo con sus amigas en las playas del norte del país y no dudó en invitar al ‘Depredador’ a dicho viaje. “Me dice: ‘Es mi cumpleaños’. Y yo le dije: ‘Sí, pero me voy a Máncora’. No sabía qué hacer y me di cuenta que la cosa iba en serio (...) Al final, declinó y él terminó yendo a Máncora”.

Alondra García Miró gritó su amor por Paolo Guerrero en set de televisión

A su regreso del viaje realizado a la ciudad de Piura, Alondra García Miró fue presentada como el nuevo jale del programa Combate, donde apareció luciendo un traje de baño y una bandera del Corinthias. Además, decidió responder las curiosas preguntas de los conductores y terminó confesando su amor por Paolo Guerrero frente a su expareja Mario Irivarren.

Gian Piero Díaz le pidió que contara detalles de cómo fue que cambió su vida durante las últimas semanas del 2014, a lo que la modelo respondió. “Definitivamente, yo no me lo esperé. A veces las cosas pasan cuando uno menos se lo imagina. Puedo decir que estoy contenta, feliz, estoy empezando un nuevo camino y espero que la gente entienda, porque me están criticando mucho, y espero más adelante tener la oportunidad de explicarles cómo se dieron las cosas”.

De inmediato, Renzo Schüller expresó estar contento con la nueva relación de la actriz y consultó: “¿Estás enamorada?”. Ante ello, Alondra García Miró procedió a contestar: “Aunque ha sido todo muy rápido, puedo decir que sí me he enamorado”. La conversación se dio delante de Mario Irivarren, quien no despegó su mirada del suelo mientras su expareja detallaba el inicio de su nueva relación con Paolo Guerrero.