Aída Martínez no cree en códigos amicales: “En el mundo de espectáculos no existen las amigas”

Aída Martínez no se calló nada y habló fuerte y claro respecto los códigos amicales de los que tanto se están hablando hoy en día, tras hacerse conocido el supuesto romance entre Luciana Fuster y Patricio Parodi, luego de que la modelo haya sido amiga muy cercana a Flavia Laos, expareja del chico reality.

En ese sentido, al ser consultada por La República, la empresaria aseveró: “La verdad, siempre supe que en la tele no hay amigas. Yo nada más puedo rescatar a un par de personas que conozco de la televisión y ninguna de las demás yo podría considerar amigas para respetar códigos. No porque trabajemos juntas en el mismo set quiere decir que sea mi amiga. Ellas mismas tendrían que decir si realmente en algún momento fueron amigas para ver si se deben respetar códigos o no”.

De esa forma, Aída Martínez continuó diciendo: “A mí en lo personal, no. No ha pasado. No me han visto a mí en esa situación porque no estoy de acuerdo. Esto de que me chapo a ti y luego tú te chapas a mi ex me parece que es un arroz con mango de la farándula. Me da un poco de pena porque las chicas son bastante liberales. Yo también lo soy a mi manera, pero ahí soy ratón de un solo huevo. (...) Nunca me han visto chaparme al ex de una amiga”.

Aída Martínez sobre su esposo: “No tiene amiguitas porque soy celosa”

La influencer Aída Martínez se presentó en el programa Hablando huevadas para conversar con los conductores sobre las relaciones de pareja y todo lo que compete a ese tema.

El capítulo con Aída Martínez solo se podrá ver en la versión pagada de Hablando Huevadas. Foto: Instagram

En ese sentido, le confesó a Jorge Luna y Ricardo Mendoza: “Mi esposo no tiene amiguitas, porque yo decidí casarme con un h*** que no tiene amiguitas, porque yo soy celosa; no soy insegura, soy celosa y soy celosa por algunas situaciones de mi vida”.

Aída Martínez se molesta con Mujeres al mando por dar información incorrecta de su empresa

La empresaria Aída Martínez contó, en sus historias de Instagram, que el programa Mujeres al mando tuvo la buena intención de hacerle mención a su marca Baratillo 23; sin embargo, no estuvo muy conforme por el hecho de no llamarla para precisar algunos datos inexactos que mencionaron.

Uno de ellos era que su emprendimiento no es nuevo en el rubro, debido a que ya tiene más de seis años en el mercado. Asimismo, mencionó: “Otro dato inexacto que dieron de la tienda virtual es que mencionaron a otra chica como la pionera de la venta de ropa de segunda mano. Es como que siento que me quitaron la corona, porque yo no sé, o díganme ustedes… Siempre pensé que era la primera a nivel de figura pública, por así decirlo”.