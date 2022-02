Actriz Merly Morello confirma orgullosa que es bisexual: “Sí, lo soy”

La joven actriz Merly Morello, quien deleitó a sus miles de fanáticos al interpretar a ‘Lily’ en la serie De vuelta al barrio, sacudió las redes sociales al confirmar que es bisexual, luego de responder las preguntas de sus seguidores en un clip donde se muestra con el cabello corto.

A través de su cuenta de TikTok, perfil añadido como enlace en su Instagram oficial, subió un video en donde destacó su reacción cuando algunas personas le hacen comentarios machistas, por ejemplo, cuando critican su corte de cabello. Entre los cientos de mensajes que recibió, resaltó el de una seguidora quien le preguntó abiertamente si era lesbiana. En tanto, Merly aclaró el tema y señaló que es bisexual.

Merly Morello contestó la pregunta de una seguidora. Foto: captura

TikTok no fue la única plataforma en la que Merly Morello habló sobre este tema. En una entrevista para Infobae, la popular influencer fue consultada sobre su bisexualidad, a lo que respondió con naturalidad y orgullo que ya había confirmado su orientación sexual desde hace años atrás.

“Sí, pero lo vengo diciendo años de años. Realmente no hay novedad, es algo normal. Nunca he tenido problema en decirlo. Es raro tener que responder esto, no sé qué tan importante sea mi orientación sexual. Pero bueno, sí, lo soy” , sostuvo la joven.

¿Qué es la bisexualidad?

El concepto se atribuye cuando una persona se siente atraída sexual y afectivamente por mujeres y hombres (binarismo) . Esta mirada proviene del psicoanalista Sigmund Freud, quien habló de la bisexualidad desde un contexto en el que no se reconocía la diversidad de géneros.

No obstante, a finales del siglo XX surge otra definición a raíz del la publicación de The bisexual option. En 1978, Fritz Klein, pionero y activista bisexual en Estados Unidos, define que la bisexualidad es la atracción sexual y/o afectiva hacia tu propio género y otros.

En tanto, Pamela Vallejos, comunicadora y activista bisexual, sostuvo en un anterior diálogo con La República que se reconoce esa dualidad que supone el prefijo ‘bi’, así como también se distingue que existen más géneros que van más allá de ‘hombre’ y ‘mujer’. En esa línea, “no reforzamos un sistema binario de género: reconocemos la diversidad que existe en el mundo”, sostuvo.