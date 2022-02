Yessenia Villanueva, hija de ‘Melcochita’, luego de ser vista cantando: “Para mí es un orgullo”

Yessenia Villanueva, la hija de ‘Melcochita’, ha sabido cómo salir adelante luego de que su hijo Jhordan falleciera el año pasado. A pesar de los obstáculos, ella demuestra que puede salir adelante para ofrecerle un mejor futuro a su segundo hijo.

Su primogénito falleció hace un año y a partir de ese día, Yessenia no ha dejado de esforzarse por el bienestar de su familia. Ella aclaró que su padre Pablo Villanueva la apoya, pero ella es una mujer adulta y no quiere depender de nadie, es por eso que trabaja realizando diferentes actividades, tales como conducir una mototaxi, cantar en la playa, vender turrones, entre otras, para mejorar su economía en el hogar.

Entrevista a Yessenia Villanueva

La artista tuvo una entrevista con El popular en la que contó detalles de su vida y su incansable labor día a día. Además, comentó a cerca de la relación que mantiene con Rihanna Cataleya, la hija que Jhordan dejó antes de morir.

Ella afirmó sentirse orgullosa de su esfuerzo, y lo demostró cuando se le preguntó a cerca del video en donde se la ve cantando en la playa. “Para mí es un orgullo ser una chica trabajadora, y no como andan diciendo que mi papá me mantiene. Todos los artistas están saliendo a buscárselas como sea. Yo tengo un hijo y tengo que seguir adelante por él”, dijo, aclarando que no le avergüenza esta labor.

Yessenia Villanueva prometió que siempre velará por el bienestar de su nieta de tan solo 6 meses. Foto: composición difusión / Facebook

Asimismo, reveló que empezó a trabajar desde que era una niña y que la gente la apoya siempre. “Yo trabajo desde muy niña, desde que tenía tres años ya trabajaba, y sigo. Todas las personas que me conocen en Chincha, Pisco, Ica, Nazca, saben cómo yo trabajo duro vendiendo mazamorra, chicha. No me avergüenza el trabajo”.

Finalmente, tuvo conmovedoras palabras a cerca de su nieta Rihanna. “Un año ya de mi hijito que falleció. Siempre estoy pendiente de mi nieta, viéndola, está hermosa. Incluso participó a lo modelito mundial, ha salido a lo Melcochita. Mayormente por las redes, le hago videollamada. Tú sabes que yo vivo en Cañete, y ella en Lima”, dijo Yessenia.

Fallecimiento de Jhordan Aguilera, el nieto de ‘Melcochita’

En enero del 2021, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 32 de la antigua Panamericana Sur, ubicada en Lurín. El lamentable hecho sucedió cuando una motocicleta frenó duramente para evitar el choque con un camión. El freno ocasionó que Jhordan, quien era el acompañante, saliera expulsado de la moto.

El joven cayó a la pista, siendo impactado por el camión y a pesar de que el conductor de la moto intentó ayudarlo, su muerte fue instantánea.