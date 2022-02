Valery Revello se confiesa sobre Sergio Peña: “Amo al papá de mi hija, me muero por él”

Luego de que Sergio Peña confirme que está separado de su esposa Valery Revello, la joven de 27 años emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde afirmó que el ampay de Amor y fuego no es cierto y que ella jamás le ha faltado el respeto a su matrimonio. En un fragmento, confiesa el amor que aún siente por el futbolista peruano.

Mencionó que se esforzó por salvar su relación con Sergio Peña, pues siempre anheló tener una familia unida. Sin embargo, confirmó que hace varios meses, decidieron separarse.

“ Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, expresó.

¿Por qué terminó su relación con Sergio Peña?

Sobre los motivos de su separación, la empresaria no quiso dar más detalles, pero aseguró que atravesó por momentos muy complicados con Sergio Peña. Contó que no acostumbra exponer su relación con él debido a las críticas que podrían surgir.

“Es verdad que toda la familia estaban enterados que nosotros estábamos pasando por duros momentos hace unos meses. Los motivos jamás los voy a ventilar por respeto a mi hija. Yo no soy una persona pública y no tengo por qué decir si estoy separada o no. (...) Siempre preferí evitar demostrar la relación porque sabía que nos harían daño y me daba mucho miedo el qué dirán ”, sostuvo.

Sergio Peña y Valery Revello. Foto: Instagram

Valery Revello desmiente ampay de Amor y fuego

Según la versión de Valery Revello, detrás del ampay de Amor y fuego hay un historia diferente y todo lo que se dijo en el programa de espectáculos es falso.

“El día viernes fue cumpleaños de mi mejor amiga y todas mis amistades saben perfectamente que no soy una persona que salga a fiestas. Jamás salgo, ese día decidí salir y reír, pero nada de lo que están dejando entrever es cierto . Todos mis amigos y entorno saben cómo soy. (...) La historia detrás de esas imágenes es totalmente otra “, señaló la esposa del futbolista.