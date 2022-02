¡Quedó enamorada! Shirley Arica viajó a Ecuador y fue invitada al programa En Contacto emitido por Ecuavisa y se llevó una gran sorpresa en el set. Pues, se encontraba el vocalista del popular grupo de cumbia Rombai, Fer Vázquez.

El conductor no dudó en presentarle al uruguayo a la ‘Chica realidad’ de una peculiar forma. “Yo tengo una amiga que todas las mañanas cuando se levanta le da play a “Enamorado total”, desayuna escuchando la canción y yo no puedo permitir que te vayas sin cantarle mirándola a los ojitos”, dijo emocionado.

El vocalista de Rombai conoció a Shirley Arica en Ecuador. Foto: Ecuavisa/Instagram

Frente a ese comentario, el cantante preguntó emocionado y dijo “¿quién es?”. Acto seguido, le presentaron a la influencer peruana. “¿Cómo le va Shirley? Qué lindo conocerte en persona, he visto tus historias”, dijo Fer.

Fer Vásquez le dedicó "Enamorado total" a Shirley Arica. Foto: Ecuavisa/Instagram

Shirley Arica confiesa que le gusta Fer Vásquez de Rombai

Cuando el vocalista de Rombai le preguntó si le gustaban sus canciones, Shirley no dudó en responder lo siguiente: “Muy lindas tus canciones, me encantó (su nuevo tema) como tú”.

Después, comenzó a cantarle su nuevo tema y, entre aplausos del público, Shirley Arica comenzó a bailar.

Shirley Arica viajó a Ecuador para aclarar el tema cuando la relacionaron con una banda criminal

Como se sabe, Shirley Arica estuvo envuelta en una serie de críticas recientemente al ser relacionada con la banda criminal Los incorregibles, al haber comprado un auto de alta gama, cuya propiedad le pertenece al supuesto cabecilla Miguel Ángel Salinas, según la PNP.

Esta mafia vulneró el sistema de contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas para robar más de 1 millón de soles. El coronel Arturo Valverde dijo a Domingo al día que Salinas alquilaba propiedad de lujos, por ello, Shirley Arica viene siendo investigada.

“Está sujeta en la investigación (Shirley Arica), es un proceso que dura. Ahora tenemos 15 días de detención, investigación de la detención preliminar, de ahí el fiscal comprenderá a nuevas personas”, comentó Velarde.

