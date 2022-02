Sergio Peña: joven que fue ampayado con Valery Revello estaría casado, según Amor y Fuego

Valery Revello se ha convertido en una de las protagonistas de las principales páginas de espectáculos del Perú luego de ser ampayada con un tablista a pesar de estar casada con Sergio Peña. La empresaria se pronunció luego de la emisión de estas imágenes y confirmó lo indicado por el jugador de la selección peruana, quien había señalado que ambos se encontraban separados desde hace un tiempo.

No obstante, este martes Amor y Fuego continuó revelando nueva información del joven captado con la modelo y revelaron que también estaría casado con una mujer española. Eso sí, Rodrigo González y Gigi Mitre no precisaron si la pareja está en relación, aunque su producción aseguró su versión.

Joven ampayado con Valery Revello estaría casado con mujer española

Los pantallazos mostrados por el programa de Willax TV revelan que Sebastián Parodi sería esposo de Bertha Jiménez. El tablista tiene varias fotos junto a quien sería su pareja, aunque un detalle no fue pasado por alto por los conductores.

Sebastián Parodi también estaría casado al igual que Valery Revello. Foto: Instagram

Rodrigo González y Gigi Mitre se dieron cuenta que Valery Revello le dio like a varias de las fotografías donde salía el surfista y su esposa. “¡Feliz aniversario mi amor! En nuestro lugar favorito ¡Te amo!”, indica una de las publicaciones.

Valery Revello asegura estar enamorada de Sergio Peña

Luego de varias horas de especulaciones, Valery Revello recurrió a sus redes sociales para emitir un pronunciamiento respecto a su situación con Sergio Peña. La joven madre aseguró que sigue muy enamorada del futbolista del Malmo y que, a pesar de su separación, hizo de todo para salvar su matrimonio.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos lo que la gente piensa y diga; ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, expresó.