Sebastián Landa, ‘José Feliciano’, revela que se resintió con Yo soy: “Me dio pena, me sentí triste”

Sebastián Landa es el mejor imitador del país. Este título llegó a su vida después de 10 años de trabajo y siete intentos. Antes de consagrarse como el ganador de Yo soy: grandes batallas internacional con su gran caracterización a José Feliciano, el cantante de 28 años no quería regresar al programa que lo vio nacer, en el 2012.

Fue el mexicano Mauri Stern, parte del jurado de Yo soy, quien convenció a Sebastián Landa de participar en el programa y le aseguró que esta vez todo sería diferente. “Papito, tú eres bueno, tienes que venir a hacer el trabajo que has venido haciendo en estos últimos años”, le dijo el ex Magneto.

Ya en el programa, el doble de José Feliciano no pudo ocultar su incomodidad, pues no sabía si dicha decisión fue la mejor. “ Yo llegué un poco incómodo, algo raro , no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien, si era conveniente para mi carrera”, dice.

Pero con los días ganó mayor seguridad y esta vez no vio lejano su triunfo. “Muy adentro de mi corazón sabía que podía ganar”.

Landa estaba un poco resentido con la producción de Rayo en la botella porque no lo tomaron en cuenta en la temporada 25 de Yo soy, también llamada Bodas de Plata, donde participaron los mejores imitadores que Latina dio a conocer. Pese a que él quedó en segundo lugar en el 2012 y solía reforzar a sus compañeros, no lo incluyeron entre los 25 que iban a la etapa de conciertos.

“Allí sí me resentí mucho. Pasaron a otros que no lo merecían y a mí no. Me dio pena, me sentí triste, me hubiese gustado estar en una temporada importante”, aseguró.

Sebastián Landa, imitador de José Feliciano, ganó Yo Soy: grandes batallas internacional. Foto: Carlos Contreras

La molestia no fue tanta como para salir a criticar al programa, ya que él vive de la imitación y Latina es la gran vitrina que tiene. “Puede haber pasado cualquier cosa, pero Yo soy es algo que me ha cambiado la vida. Hay que ser conscientes y agradecidos. Igual la pantalla te ayuda. Para qué te pones a renegar de un programa si tú has aceptado ir, a ti nadie te obliga a ir”.

El tumbesino la tuvo que pensar más de una vez para volver al programa concurso. Otro de los grandes motivos fue que él había tenido una gran performance en Yo soy Chile y había sido solicitado para que muestre su talento en otros países como Colombia y Panamá.

Por tanto, según indicó, tenía miedo de que los nuevos jueces dijeran que no estaba a la altura de la temporada internacional. “No me quería arriesgar”.