Samahara Lobatón reveló que su hija estuvo grave por COVID-19: “No bajaba la fiebre de 40″

Samahara Lobatón se comunicó con sus seguidores luego de estar alejada algunos días de redes sociales. Durante este tiempo, la influencer fue acusada de no cumplir con sus contratos de publicidad y fue blanco de críticas por varios usuarios de Instagram y TikTok.

La hija de Melissa Klug respondió a la emprendedora que la inculpó de una supuesta estafa con la realización de un sorteo y se vio obligada a contar que su ausencia se debió a un grave tema de salud de su bebé.

Sahamara Lobatón cuenta que su familia tuvo coronavirus

La joven figura de redes sociales aclaró por qué no pudo cumplir con todos sus contratos. En el video que difundió en su cuenta oficial de Instagram expuso que su pequeña atravesó un fuerte cuadro de COVID-19 y tuvo que buscar ayuda profesional de urgencia.

“Nos contagiamos Youna y yo también pero Xianna estuvo muy mal. La pediatra puede dar fe de que estuvo muy mal y tuvimos que llevarla de emergencia porque no le bajaba la fiebre de 40º. Estuvo más de 24 horas con fiebre”, dijo.

Samahara Lobatón agregó que esta situación la llevó a alejarse de las plataformas: “Yo me dedico a cuidar a mi hija y no me gusta exponerla cuando está enferma. Tuve como 1 semana que no subí nada porque estaba muy preocupada por mi hija”.

Hija de Samahara Lobatón sorprende con sus primera palabras

¡Muy orgullosa! Samahara Lobatón registró en video un tierno momento que protagonizó junto con su hija Xianna. En Instagram difundió un clip en el que se ve a la niña respondiendo a las preguntas de su madre.

La bebé pudo llamar ‘mamá' a la influencer e incluso mencionó su nombre. “Xixi”, dijo la pequeña ante la cámara.