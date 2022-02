Paula Manzanal revela que se comunicó con Melissa Paredes para advertirle sobre Anthony Aranda

Paula Manzanal concedió una entrevista en vivo para América hoy desde España para aclarar cuál fue el verdadero vínculo que mantuvo con Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes.

La ex chica reality aseguró que solo fue una amiga cercana al bailarín y que nunca estuvo interesada en él de forma romántica, como lo habían dejado entrever desde que se supo que Paredes estaba saliendo con él.

Tras el ampay entre Anthony Aranda y Melissa Paredes, Paula Manzanal contó que se comunicó rápidamente con el bailarín para aconsejarle que no debía meterse con una mujer casada, pero que este la ignoró y le señaló que la exconductora de América hoy ya estaba separada de Rodrigo Cuba.

“Le dije: ‘Ten cuidado, porque ella es casada’ . Éramos muy unidos. Y él me dijo que Melissa no estaba casada”, contó la modelo y añadió que tras dicha conversación Aranda optó por eliminarla de todas las redes sociales.

Paula Manzanal contactó a Melissa Paredes

Tras esto, las conductoras de América hoy le consultaron si también se animó a contactar a Melissa Paredes. Paula Manzanal sorprendió al confirmar que sí lo hizo para advertirle y aclararle que ella jamás tuvo un romance con el bailarín.

“Yo no le mostré las conversaciones, pero le dije a Melissa que tal día hemos hablado, para que sepas, yo no quiero nada con él. Ahora estoy con mi pareja, en otro lado del mundo. Él no me ha pedido que elimine las fotos con Anthony”, explicó.

Anthony Aranda quiso ir a España con Paula Manzanal

Paula Manzanal confirmó que Anthony Aranda quiso viajar con ella a España, pero que este al final se desanimó porque ella no quiso tener una relación sentimental con él.

“Le ofrecí ayuda en lo que necesitara. Nos llevábamos muy bien, conocía a mi familia, parábamos en mi casa. (…) Me sorprendió, dije: ‘Qué raro, si solo soy su amiga’”, contó a América hoy.