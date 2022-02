Melissa Paredes molesta con reportera de Magaly en plena entrevista: “Preguntas con tanta cizaña”

Melissa Paredes fue parte de la inauguración de una tienda tecnológica y aprovechó en darle unos minutos a la prensa para responder varias preguntas, la mayoría de ellas relacionadas con su nueva pareja, Anthony Aranda.

Fue su primera vez declarando frente a los medios en vivo después del ampay emitido en octubre del 2021. Sin embargo, la modelo se mostró incómoda en varios momentos al recibir preguntas cómo las de la reportera de Magaly TV: “¿Te resbalan las críticas por haber oficializado a tu amante?”.

La exconductora, hasta el momento, solo había dado entrevistas personales. Una de ellas fue la que le hizo Thaís Casalino, de Mujeres al mando, para contar su verdad, y se mostró cómoda en ese espacio, todo lo contrario a lo que sucedió en el mencionado evento; aun así, Paredes le respondió.

Melissa Paredes respondió a la prensa en un evento reciente. Foto: Raúl Egusquiza / URPI - LR

“¡Qué graciosa! Cómo preguntas con tanta cizaña; si me vas a preguntar así, yo no te voy a responder”, dijo Melissa Paredes al no parecerle el calificativo que le dio la reportera a Anthony Aranda.

“¿Cómo sabes que él (Anthony Aranda) ha sido mi amante? ¿Tú tienes pruebas? Si tú quieres creer a la otra parte (por su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba) porque te escribió un comunicado, eso es tu problema y no el mío”, añadió visiblemente molesta.

Magaly Medina sobre declaraciones de Melissa Paredes: “Es fresca como una lechuga”

La conductora de Magaly TV defendió a su reportera durante su último programa, luego de ver la entrevista que le realizaron a Melissa Paredes, donde la actriz señaló que le preguntaban con cizaña. A Medina le pareció correcta la forma en cómo la comunicadora le realizó las preguntas, pues asegura que uno debe ser frontal y no esperar escuchar lo que uno desea.

“Melissa Paredes siente que le han dado una medalla por sus actos heroicos de haber contribuido con la cultura del Perú, algo de eso sentirá porque todas las entrevistas que le han dado le han hecho creer que ella está en lo correcto. Fresca como una lechuga, con ella no es, cuando le preguntan se pone todavía majadera”, comentó Magaly Medina.

Melissa Paredes no descarta volver a América TV

La protagonista de Ojitos hechiceros aseguró que no tiene ningún conflicto con la mencionada casa televisiva y dijo que no cierra las puertas de regresar en algún momento, luego de haber sido conductora en América hoy.

“Con América me llevo súper bien. Tampoco se inventen. De hecho, fue una decisión de la persona en su momento, pero las cosas pueden cambiar. Yo no le cierro las puertas a nada. No tengo nada en contra de nadie. Volvería a todos los programas, porque yo no tengo rencor con nadie. Soy una chica que sale adelante, soy una mujer trabajadora. Tengo una hija por la que trabajar y salir adelante… Se tendría que presentar la oportunidad”, dijo a La República.