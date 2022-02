Magaly al ver llorar a Ducelia Echeverria en el sur: “Que alguien le diga que deje al tóxico”

¿Qué pasó? Las cámaras de Magaly TV captaron a la exintegrante de Esto es guerra Ducelia Echevarria llorando a las 3.00 a. m. en los exteriores de una discoteca en Punta Hermosa. Detrás de ella se encontraba abrazándola su nueva pareja, Jorge Monzón, intentando tranquilizarla.

Las imágenes preocuparon a Magaly Medina, quien comentó que la modelo siempre se ha mostrado delante de las pantallas como una mujer de carácter fuerte y “respondona”, por ello le desencajó la situación.

Ducelia Echevarría es captada llorando tras salir de discoteca con su pareja. Foto: captura ATV

“A mí me extrañó ver a Ducelia Echevarría salir llorando de la discoteca. Esta chica que tenía un novio y que hace unos meses terminó con uno que tenía varios años y ahora este sería su nuevo novio. Pero llora desconsoladamente, ¿para qué vas a tener un novio, te vas a ir a una discoteca, un viernes por la noche, para bailar para disfrutar y vas a salir así sollozando?”, cuestionó.

PUEDES VER: Ducelia Echevarría es captada llorando tras salir de discoteca con su pareja

Magaly Medina calificó de “tóxica” la nueva relación de Ducelia Echevarria

La periodista de espectáculos también aprovechó para aconsejar a la oxapampina que no vale derramar lágrimas por alguien que no lo merece. Asimismo, no dejó de preguntarse qué pudo ser tan grave para que termine llorando de esa manera.

“Que alguien le diga que deje al tóxico porque no vale la pena estar lloriqueando. Yo no creo que se haya peleado con una amiga, algo habrá pasado con el enamorado nuevo, Jorge Monzón se llama, pero no es nada conocido. A mí realmente me preocupa, la veo llorar y me pregunto: ¿Qué cosa le hizo él?”, comentó Magaly Medina.

Ducelia Echevarria terminó su relación de años con Domingo Salas

Después de tres años, Ducelia Echevarria decidió poner punto final a su relación con Domingo Salas en abril del 2021 por tener diferencias en el carácter de cada uno, y negó que haya sido por alguna infidelidad. También, calificó su decisión de valiente y aseguró que no expondrá su próxima relación en la televisión.

“Al principio todo es bonito, luego nos vamos conociendo los caracteres, la manera de ser. Él es muy bueno, él sabe que le estoy agradecida por todo (…) Si en algún momento tengo una relación, no la voy a volver a exponer al público porque la vida privada es muy importante y a veces muchos de ustedes que están allí en la pantalla no saben lo que sucede aquí adentro en nuestros corazones y en nuestras mentes”, expresó en una entrevista con América espectáculos.