Magaly Medina a Melissa Paredes: “Uno no puede ser feliz con el dolor de otros”

Magaly Medina habló sobre la más reciente entrevista que ofreció Melissa Paredes a la prensa durante un evento. La presentadora de ATV analizó las declaraciones de la modelo y se indignó cuando esta dijo que ahora es muy feliz, en referencia a su romance con Anthony Aranda.

La conductora de Magaly TV, la firme señaló en su espacio del lunes 7 de febrero que nadie puede pretender ser feliz si en el camino hizo daño a varias personas, como por ejemplo a Rodrigo Cuba, con quien la expresentadora aún estaba casada cuando salió el video del ‘ampay’ con el bailarín.

“Uno no puede ser feliz con el dolor de otros y ella le causó mucho dolor a su esposo. Tú no puedes decir: ‘Yo hago lo que me haga feliz’, porque cuando tú tienes un compromiso tienes que pensar bien y no puedes ir por la vida haciendo lo que te da la gana si estás comprometido con alguien y le has jurado amor eterno”, dijo Magaly Medina.

“Un ‘ampay’ terminó con su matrimonio y ella no sé en qué planeta vive o alguien le hizo alucinar que ella está viviendo en una telenovela rosa y con final feliz”, recordó la conductora.

Melissa Paredes niega que Anthony Aranda haya sido su amante

Tras ser cuestionada por cómo inició su romance con Anthony Aranda, Melissa Paredes aclaró a los medios que el bailarín nunca fue su amante.

“En ningún momento mi relación fue clandestina y (él) no fue mi amante. Hay mucha gente de mi entorno que sabe la verdad”, dijo.

Melissa Paredes publica su primera foto junto con Anthony Aranda

Melissa Paredes se animó a compartir su primera foto junto con Anthony Aranda en Instagram. La modelo solo colocó un corazón en la descripción de la imagen, mientras que el bailarín comentó: “Mi bella”.