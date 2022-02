Las figuras de Chollywood son conscientes que al ser personajes públicos deben cuidar sus acciones porque cuando menos se lo esperan, pueden terminar siendo la portada de un ampay.

Flor Polo, Néstor Villanueva, Melissa Paredes, Rodrigo Cuba son algunos de los nombres que más han sonado en estos últimos meses debido a rumores de infidelidad. Conoce en esta nota a las parejas mediáticas que pasaron de compartir fotos románticas a bloquearse de redes sociales o, incluso, denunciarse por haber sido captados en situaciones comprometedoras con otras personas.

Flor Polo y Néstor Villanueva

En definitiva fue una de las noticias que entristeció a Chollywood. Néstor y Florcita demostraron que el amor era más fuerte que los escándalos del pasado y mantuvieron una sólida relación de más de 11 años que tuvo como fruto dos pequeños; sin embargo, pusieron punto final a su amor a inicios de este año.

Flor Polo y Néstor son una de las parejas más representativas de Chollywood. Foto: Flor Polo/Instagram

En diciembre del 2021, Néstor Villanueva reveló en un programa que su relación con Flor Polo no marchaba bien, pues solo se concentraban en el trabajo y ya no pasaban tiempo en pareja. Poco tiempo después fue captado por las cámaras de Magaly TV en una discoteca en Chancay con una joven, al ser consultado negó haber sido infiel.

Luego, el pasado 17 de enero anunció su separación definitiva con un polémico comentario. “Ahora que estoy soltero déjenme decirles que están guapas. Antes no podía decirlo. Qué guapas chicas”, les dijo a las conductoras de Mujeres al mando. Acto seguido, Flor Polo publicó un comunicado en sus redes sociales, donde confirmaba la separación. Ahora se encuentran tramitando el divorcio.

Flor Polo confirma el fin de su matrimonio con Néstor Villanueva. Foto: difusión

Macarena Vélez y Victor ‘Vituco’ Salas

La ex chica reality Macarena Vélez inició una relación con el futbolista conocido como ‘Vituco’ Salas en julio del 2021 y desde ese entonces ambos publicaban fotos juntos muy enamorados.

El último mensaje de Víctor Salas a Macarena Vélez. Foto: captura Facebook

Todo cambió tras el ampay de Amor y fuego publicado el día 6 de enero, donde se ve al pelotero besando a una joven en una discoteca del norte, mientras que Macarena estaba disfrutando de las playas del sur con sus amigos.

No pasó mucho tiempo para que la excombatiente se pronuncie en su Instagram. “Me enteré de que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminar mi relación. Hasta el viernes no estaba soltera y son cosas que pasan y cada quien es dueño de sus actos”, dijo en parte del comunicado.

Macarena Velez pone fin a su relación con Víctor Salas tras ampay en Amor y Fuego. Foto: Instagram

Sergio Peña y Valery Revello

Paralelamente, con el ampay de Victor Salas, Amor y fuego publicó un video, donde se veía a la esposa del futbolista Sergio Peña, quien radica en el extranjero actualmente, ingresando a un hotel con el surfista Sebastián Alonso Bernos Parodi, quien fue denunciado por violación en 2015.

Sergio Peña y Valery Revello. Foto: Instagram

Poco tiempo después de publicarse el avance, ‘Peñita’ publicó un comunicado. “Ante las imágenes que están por difundirse, quiero informar que al día de hoy no tengo ninguna relación sentimental con Valery, la madre de mi hija, con quien llevamos separados hace varios meses. Esto es de conocimiento en todos nuestros círculos cercanos y familiares”, escribió.

Luego, Valery Revello también escribió en sus redes, revelando que se esforzó por salvar su relación, pero que ya desde hace varios meses decidieron separarse.

Valery Revello niega ampay. Foto: captura Instagram

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, expresó.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

En esta lista no podía faltar este caso que fue el más polémico el año pasado y sus nombres no dejaron de aparecer en los titulares por semanas y meses. En octubre del 2021, Magaly TV publicó el famoso ampay donde se vio a Melissa Paredes en situaciones cariñosas con el bailarín Anthony Aranda, cuando era su compañero en Reinas del show, mientras seguía casada con Rodrigo Cuba.

Conoce en esta nota cuales fueron los divorcios más sonado de Chollywood. Foto: difusión

Luego comenzaron los dimes y diretes entre ambos, en el cual Melissa reveló que ya se habían separado meses antes; sin embargo, el ‘Gato’ Cuba comentó después que eso no era cierto. Luego, comenzaron los problemas legales por la tenencia de su hija. Después de varias semanas, lograron llegar al acuerdo de una tenencia compartida y con ello llegó el divorcio.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se separaron en noviembre de 2021. Foto: Instagram

Así es como un matrimonio de cinco años se disolvió en cuestión de semanas y ahora ambas partes parecen ya haber superado ese caótico episodio y actualmente se lucen con sus nuevas parejas: Cuba está con Ale Ventura y Melissa con Anthony Aranda.