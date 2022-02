Macarena Vélez: Fabianne Hayashida, amiga de la modelo, asegura que no regresará con ‘Vituco’

Chollywood se remeció ante dos recientes ampays de infidelidad. Uno de ellos fue del pelotero ‘Vituco’ Salas, quien fue captado besándose con una joven misteriosa en el norte mientras seguía en una relación con Macarena Vélez. La ex chica reality no tardó en pronunciarse sobre el hecho y oficializó la ruptura amorosa en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Macarena Velez pone fin a su relación con Víctor Salas tras ampay en Amor y Fuego. Foto: Instagram

“Me enteré de que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminada mi relación. Hasta el viernes no estaba soltera y son cosas que pasan y cada quien es dueño de sus actos”, dijo en parte del escrito.

Recientemente, Amor y fuego reveló en un avance que logró contactar con una de las amigas más cercanas de Vélez, la excombatiente Fabianne Hayashida, quien reveló detalles de qué es lo que pasará ahora con la modelo.

¿Qué dijo Fabianne Hayashida sobre infidelidad de ‘Vituco’ Salas?

En el video publicado por Amor y fuego se escucha a la popular ‘Chinita’ decir que su amiga Macarena Vélez no piensa pasar por agua tibia la traición del futbolista de Carlos Stein y considera que no hay opción para un posible regreso.

“Ella está decidida por sí misma... No hay manera de que regrese, yo te puedo dar mi vida que no van a regresar” , comentó con una voz molesta e indignada. Para conocer más sobre lo que dijo en referencia a Vélez. La declaración completa de la ex chica reality será transmitida a la 1.50 p. m. de hoy en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre.

Amor y fuego difunde imágenes de ‘Vituco’ Salas besando a misteriosa joven

El programa de Willax estremeció las redes al publicar el destape del futbolista Victor Salas, mejor conocido como ‘Vituco’, abrazando y besando a una chica en una discoteca del norte mientras su enamorada Macarena Vélez se encontraba en las playas del sur junto a sus amigos, entre ellos Tepha Loza.

Como se recuerda, la modelo confirmó su relación con el pelotero en julio del 2021 y publicaba románticos posts en su Instagram, sin embargo, ahora estos han sido eliminados tras el ampay.