Josimar no se habría sometido a vasectomía: “Fue una broma que me hicieron”

Mintió. El cantante de salsa Josimar volvió a generar polémica con otra de sus ocurrencias. Luego de haber afirmado a fines de enero en un enlace en vivo con el programa En boca de todos, que se sometió a un procedimiento anticonceptivo definitivo para no seguir agrandando su familia, el intérprete de la protagonista se retractó.

“Ahí ya me quedo, ya está (la vasectomía), ya está, ya no se puede (tener más hijos)”, respondió cuando Tula Rodríguez le sugirió realizarse dicha cirugía.

Sobre ello, hoy martes 8 de febrero, en entrevista exclusiva con Infobae, el salsero manifestó que sus declaraciones se habrían tratado de una broma del momento. Sin embargo, no descartó la posibilidad de realizarse una vasectomía en un futuro no muy lejano.

Josimar confirma que no se realizó vasectomía

Al ser consultado por la periodista del medio de comunicación sobre si era verdad que se sometió a la cirugía anticonceptiva, el ‘Rey de la salsa perucha’ respondió de manera tajante.

“ Eso fue una broma que me hicieron, pero no confirmo ni descarto, simplemente es mi vida personal . Mi público solo va a saber de mi carrera musical, ya no más de mi familia y mis hijos por un tema de seguridad”, puntualizó Josimar Fidel.

Josimar se convirtió en padre por cuarta vez. Foto: Instagram

Josimar habría contraído matrimonio con Michelle Moscol por interés, según Gianella Ydoña

La expareja de Josimar dijo en una entrevista a Magaly Medina que el salsero contrajo nupcias con Michelle Moscol debido a que deseaba convertirse en ciudadano americano para quedarse allá a trabajar.

“Nunca he visto nada, se me hace súper raro eso. No creo (que haya pasado nada entre ellos), si es lesbiana y le gustan las mujeres, no los hombres”, expresó la señora.