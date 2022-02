Josimar descarta participar nuevamente en El artista del año: “¿Para qué? Si ya gané…”

No hay vuelta atrás. El salsero Josimar, quien se encuentra firme en su paso a internacionalizar su carrera en los Estados Unidos, no tendría pensado retornar a Perú, pues su camino artístico finalmente ha comenzado a prosperar para él, tal como siempre ansió.

En esa línea, el ‘Rey de la salsa Perucha’ concedió una entrevista exclusiva a Infobae, en la a que fue consultado respecto de diversos temas, tales como la realización de una supuesta vasectomía y, por su puesto, la posibilidad de retornar al reality de canto y baile El artista del año.

¿Qué dijo Josimar?

Tal como lo hizo en su momento la salsera Yahaira Plasencia, el músico de salsa fue cuestionado respecto de un posible regreso al espacio televisivo conducido por Gisela Valcárcel. Ante ello, el cantante peruano descartó formar parte del programa de América TV nuevamente, pues ya se consagró como ganador y no tiene deseos de volver a hacerlo.

“¿Para qué voy a regresar? Si ya gané… Ya no hay premio más grande para el que ha ganado. Descarto volver al programa como participante, como jurado podría ser, pero ganar dos veces ya sería pulpo”, dijo el intérprete de “La protagonista”.

Josimar agradeció a su equipo por apoyarlo en la competencia. Foto: Instagram

Josimar no se habría realizado vasectomía

Pese a haber afirmado en un programa en vivo que se sometió a un procedimiento anticonceptivo definitivo debido a que ya no deseaba tener más hijos, el salsero Josimar contó a Infobae que todo se habría tratado de una broma.

”Eso fue una broma que me hicieron, pero no confirmo ni descarto, simplemente es mi vida personal. Mi público solo va a saber de mi carrera musical, ya no más de mi familia y mis hijos por un tema de seguridad”, dijo tajante el artista peruano.