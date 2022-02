Flavia Laos se niega a seguir hablando de Luciana Fuster: “Pierden su tiempo”

Flavia Laos estuvo de visita en el set de América hoy, sin pensar que las conductoras del programa Ethel, Brunella y Janet la presionarían para que diera su opinión sobre las amigas sin “códigos”, haciendo referencia a Luciana Fuster.

Todo empezó cuando el nuevo rostro de América TV, Brunella Horna mencionó indirectamente el tema y se puso insistente en querer tener una respuesta. “A todas nos ha pasado, creo que a las tres y a Flavia también, por eso te preguntamos. ¿Cómo va? ¿Tú crees en los códigos y respetos entre las amigas?”, comentó.

Ante esto, la ex chica reality respondió fuerte y claro. “Yo ya no quiero hablar de ese tema, la verdad, ¡pierden su tiempo!”.

Finalmente, Ethel Pozo decidió intervenir y pidió la ayuda de la psicóloga invitada para que le dé consejos a Flavia sobre esta situación. “Siempre es bueno hablar de estos temas porque de alguna u otra manera uno aprende, no para quedarte en el pasado sino para no repetir la misma experiencia”, agregó la hija de Gisela.

Flavia Laos ya no quiere hablar de su ex Patricio Parodi

Flavia estuvo de invitada en América hoy y la conductora Janet Barboza no dudó en preguntarle sobre la relación de Patricio y Luciana. Sin embargo la modelo no quiso hablar del tema y respondió con lo siguiente: “Me han roto el corazón varias veces. No quiero hablar de estos temas porque ustedes saben a qué lo van a linkear y yo ya dejé todo en el pasado”.

Flavia Laos prefiere los grupos pequeños de amigas

La influencer no quiso opinar más sobre el romance de su ex pareja Patricio Parodi, ni sobre la supuesta traición de su ex amiga Luciana Fuster. No obstante, quiso dar un consejo a todos los espectadores para evitar problemas en los círculos de amigos. “Tener el círculo pequeño es lo más importante”, manifestó Flavia.