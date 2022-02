Esto es Habacilar: joven afirma que Korina Rivadeneira lo discriminó y que pondrá denuncia

Korina Rivadeneira causó revuelo en redes sociales luego de mostrar una extraña actitud con un concursante de Esto es Habacilar, lo cual generó indignación entre los usuarios. Como se sabe, el programa no se encuentra en su mejor momento desde que salió al aire y la acción del participante empeoraría la situación de Esto es Habacilar.

El juego Quita prendas requiere que los concursantes se quiten el polo para poder participar. Durante este suceso, uno de ellos le dio la prenda a la exposa de Mario Hart, quien recibió el polo y, en vez de guardarlo normalmente, decidió tirarlo a la tina que sostenía Luciana Fuster, mientras emitía un gesto de desagrado.

Esta actitud fue grabada por las cámaras y fue cuestionada por los televidentes.

El programa Amor y fuego se contactó con Benjamín Villarubia, el joven que se retiró la prenda y fue víctima de bulling en redes sociales.

“Mis padres quieren hacer una denuncia hacia las personas por hacer discriminación a nivel nacional”, comentó el exparticipante, luego de que su familia viera el video que protagonizó junto a Korina.

“Al día siguiente me llegaron todos los videos sobre la actitud de Korina y la discriminación hacia mi persona. El gesto de Korina, cómo puede hacer así”, dijo el joven apenado durante el programa de espectáculos. “He sido el hazmerreír de varias personas”, agregó.

Valeria Guadalupe fue la primera denunciante

La modelo también denunció al programa cuestionando el proceso que siguen los concursantes para poder ser parte de este programa. Valerio denunció a través de sus redes sociales los atropellos que Esto es Habacilar tuvo. “He estado casi 10 horas sin comer”, escribió en su cuenta en Instagram.

Su enamorado, Mauricio Bracamonte, la acompañó en el programa como parte del público y ambos dieron su testimonio para Amor y fuego. Los jóvenes afirmaron que les confiscaron los celulares a todos los participantes y que no los dejaron comer ni consumir agua.

“El maltrato fue horrible. Luego de que nos hicieron la prueba covid, nos hicieron esperar en el bus y llegamos al canal a las 4 de la tarde. Nos confiscaron los celulares. No pude tener contacto con mi familia, tenía mucha hambre y sed. No había nada. Los de seguridad nos decían que no podíamos consumir nada”, comentó.

Giovanni Arias también tuvo problemas

El joven también fue entrevistado por el programa Amor y fuego; sin embargo, este afirmó que no acudió como participante y que le exigieron participar en el juego Quita prendas. Además, denunció que sufrió bulling por parte del equipo de producción.

“Yo no quería salir a los juegos de las prendas, pero me sacaron a la fuerza y, como me poncharon, me saqué la camisa”, explicó al inicio.“La gente de la producción me decía ‘si, qué rico estás’, ‘qué rico, gordito’, ‘qué ricas tetas’. Todo eso, me empezaron a hacer bullying”, comentó.

Es así cómo el programa Esto es Habacilar va sumando una serie de denuncias en su contra sin haber llegado al mes de transmisión. Finalmente, Johanna San Miguel afirmó que el programa llegará a su fin para dar pase al regreso de los ‘gerreros’ y ‘combatientes’.