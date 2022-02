Ducelia Echevarría acusa al programa de Magaly Medina de acosarla y de asustar a su hija

Ducelia Echevarría se cansó de que el programa Magaly TV, la firme la persiga constantemente y negó haber conversado con su expareja Domingo Salas, quien dejó entrever que la chica reality fue agredida por su actual novio Jorge Monzón.

Domingo Salas habría declarado para el programa de Magaly Medina que la pareja actual de Ducelia la tiró al suelo y le quiso quitar la mascarilla, y por esta razón la ‘exguerrera’ se encontraba llorando desesperadamente el sábado 1 de febrero.

Luego de ver los avances del programa de Magaly, la modelo publicó a través de su cuenta en Instagram que la conversación con su expareja Domingo Salas es falsa y pidió tranquilidad por su hija, quien está asustada por el acoso de los camarógrafos.

“Ante las declaraciones que van a salir en el programa de Magaly. No he tenido conversación alguna con mi expareja Domingo Salas, eso es falso y no sé con quién habrá hablado y qué historia tendrá inventada”, dijo indignada.

Además, debido a que los camarógrafos la habrían perseguido durante el día, Ducelia hizo la siguiente petición: “Pido respeten mi tranquilidad y mi vida privada por favor. Todo el día he recibido acoso por parte de ese programa. También afectando a mi menor hija sin ningún mínimo respeto”.

Ducelia desmiente las declaraciones de Domingo Salas en el programa de Magaly Medina. Foto: Instagram

Además, adjuntó un video en el que demuestra el acoso que viene sufriendo por parte de un reportero, el cual asusta a su hija. “Si vieran la cara de asustada de mi hija. No puedo más con esto y por favor les ido que paren, más aun si estoy con mi hija al lado. Les pido respeto nada más. Por favor”, fue la descripción que acompañó al video.

Magaly Medina aconseja a Ducelia

La conductora de televisión se conmovió ante las imágenes donde aparece Ducelia llorando afuera de una discoteca. La conductora asumió que se trataba de una discusión entre ella y su actual pareja, Jorge Monzón.

“Llora desconsoladamente. ¿Para qué vas a ir a una discoteca y salir así sollozando? Que deje al tóxico, porque no vale la pena. Algo ha pasado con el enamorado nuevo… A mí me preocupa. ¿Qué le hizo él?”, comentó la popupar ‘Urraca’.