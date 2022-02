Por qué Adolfo Aguilar reveló su orientación sexual y qué planes tiene para convertirse en padre

Adolfo Aguilar protagonizará el unipersonal ¿Por dónde salgo?, en referencia a su orientación sexual, que hizo pública hace algunos meses. El conductor de televisión fue entrevistado por Jesús Alzamora en el programa La Lengua y habló también sobre la posibilidad de ser padre.

“Creo que era el momento para poder aportar desde mi posición. Aunque no lo crean, ya voy a cumplir 50 años. Ahora estoy más tranquilo, no tengo tantos miedos y decidí decírselo a la gente para que lo tomen normal, no hay nada de malo. No hay que tener prejuicios” , confesó en el programa de YouTube.

Adolfo Aguilar habla acerca de su vida privada en su nuevo unipersonal ¿Por dónde salgo?. Foto: composición/ GV Producciones/ difusión

“La decisión la tomé cuando estaba saliendo de esta depresión por pandemia, entendí que no estaba tan mal. No me iba a morir de hambre. Había muchos beneficios alrededor mío y comencé a aceptar lo que tenía como algo positivo para impulsarme”, agregó.

Además, se refirió a la posibilidad de ser padre en los próximos años y confesó que lo ha pensado y está entre sus planes, pero todavía no quiere apresurarse en la decisión final.

“Si sucede, si la cosa se da, me gustaría. Para una pareja heterosexual es fácil tener hijos. Yo tengo todas las situaciones pensadas. Si sucede, felices los 5″, dijo el conductor de televisión dando a entender que tiene planes de ser padre y de formar una familia.

Adolfo Aguilar reveló tener pensamientos suicidas por la COVID-19

Adolfo Aguilar fue entrevistado por Milagros Leyva y confesó que no la pasó nada bien en la etapa de confinamiento por la COVID-19. El conductor de televisión confesó tener pensamientos de suicidio.

“Pasa que soy muy sensible, no lo sabía. Vas descubriendo muchas cosas de ti mismo con la ayuda de una persona profesional”, mencionó. “¿Has tenido pensamientos suicidas?”, preguntó Leiva. De inmediato, el actor respondió. “Sí, pero no últimamente. (…) con el personaje que soy, he llegado a las empresas, me ha ido bien. Si no me hubiera ido bien, me hubiera matado porque no me quería”, expresó.

Adolfo Aguilar rechazó invitación de Rodrigo Gonzales y él respondió

Adolfo Aguilar rechazó invitación de Rodrigo González para ir al programa “Amor y Fuego” con la excusa de tener una agenda muy ocupada. El popular ‘Peluchín’ no tardó en responder y señaló que ellos promocionan su show.

“Te he visto paseándote en todos los programas. Por qué te diría que no va a venir acá. Le hemos promocionado el show, ha lucrado con todas las noticias que han salido”, dijo.