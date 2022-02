Shirley Cherres supera la COVID-19 y reflexiona: “Tuve mucho miedo de morir”

Shirley Cherres, tras varios días en aislamiento, logró superar la COVID-19 diagnosticada semanas atrás. La modelo y exporrista del Sport Boys contó que fue dada de altas tras 24 días de aislamiento por el coronavirus y habló sobre cómo vivió dichos días.

Según reveló, la pasó con angustia pues ella sufre de asma. No obstante, su salud no se desquebrajó y los síntomas que tuvo no se alargaron por días.

“Gracias a Dios ya me dieron de alta después de 24 días, y ahora estoy cuidándome el doble porque la pasé muy mal y tuve mucho miedo de morir porque sufro de asma”, sostuvo la modelo.

“He vivido unos días muy complicados debido a la fiebre alta que tenía y no me bajaba. Sin embargo, me he recuperado gracias a las oraciones de mi familia, amigos y muchos fans. En todos estos días he recibido innumerables muestras de afecto”, agregó a Trome.

Shirley Cherres superó la COVID-19. Foto: Shirley Cherres / Instagram

Shirley Cherres retomará proyectos

Cherres comentó que retomará sus proyectos, entre ellos la inauguración de su spa y contenido para su cuenta de OnlyFans.

“Ahora me encuentro desinfectando mi casa, con la enfermedad he tenido que postergar varios shows y comenzaré a reprogramarlos; así que estaré viajando por todo el país”, precisó Shirley.

“Además, tengo trabajo pendiente para mi OnlyFans y espero recuperarme del todo para inaugurar mi spa, así que debo ser fuerte para seguir avanzando”, agregó.

Contó que recibió oxigenación

Como se recuerda, la joven estuvo con oxígeno por la baja saturación mientras luchaba contra la COVID-19 a finales de enero. Cherres comentó en una entrevista anterior que su familia la ha estado apoyando constantemente y que han sido su fortaleza.

“Toda esta situación me pone muy nerviosa, mi dormitorio parece una clínica, pero gracias a Dios que tengo un médico y una enfermera que están cuidándome mucho”, relató la bailarina.