Sergio Peña y Valery Revello: la historia de amor que llegaría a su fin por un ampay

Sergio Peña y Valery Revello protagonizan las portadas de los medios de espectáculos debido a que el programa Amor y fuego difundió el avance de un ampay de la esposa del futbolista. En las imágenes, la empresaria de 27 años aparece con un tablista en una situación cariñosa e ingresando a un hotel. Esto ha desatado muchas interrogantes acerca de la pareja.

El ampay podría causar el fin oficial de la historia de amor de Sergio Peña y Valery Revello. Pese a que ambos son muy reservados en las redes sociales, aquí te contamos qué sucesos marcaron su relación. La distancia por el fútbol, una pequeña hija, una boda en secreto y las llamadas ‘Chicas Tulum’ son algunos de ellos.

Sergio Peña y Valery Revello. Foto: captura Instagram

Se casaron en privado

Valery Revello y Sergio Peña contrajeron matrimonio civil en privado el 5 de noviembre de 2018. La pareja lució sencilla y no realizó la boda con muchos invitados. Un año después, la joven madre dio a conocer este suceso en su cuenta oficial de Instagram.

Sergio Peña y Valery Revello. Foto: Instagram

“¡A pesar de los errores de cada uno, nos arrepentimos y remediamos, y de pasar momentos hermosos y momentos difíciles como cualquier pareja, seguimos aquí! Juntos, y demostrando a nosotros mismos lo fuerte que es nuestro amor. ¡Feliz primer aniversario!”, fue el romántico mensaje de la esposa del futbolista.

“Te amo con todo mi corazón, mi vida. Gracias por ser parte de mi vida y por ser la mejor mamá del mundo para nuestra pequeña Vitto. Te amo y mil veces más te amo”, le respondió el deportista peruano.

Valery Revello y Sergio Peña contrajeron matrimonio civil en privado el 5 de noviembre de 2018. Foto: Instagram

Sergio Peña y Valery Revello tienen una hija

El 8 enero de 2019, poco después de la boda, Valery Revello y Sergio Peña se convirtieron en padres de su primera hija que ahora tiene tres añitos.

“Cuando te vi salir de mi vientre la sonrisa no se nos borraba de la cara, nos mirábamos y no sabíamos si reír o llorar. Nos trajiste todo, hija mía”, escribió Valery Revello sobre el día que dio a luz a su heredera.

Sergio Peña y Valery Revello tienen una hija. Foto: Instagram

Un amor a distancia

El 18 de mayo de 2020, a inicios de la pandemia, Valery Revello le dedicó un conmovedor mensaje a Sergio Peña, en el que lamentaba llevar un amor a distancia y que él se perdiera de ver crecer a su hija.

“Han pasado exactamente tres meses desde que no te veo y todo se hace cada vez más difícil sin ti, el no poder abrazarte, cuidarte y sentir esa protección que siempre me das, pero sobre todo dormir juntos los tres. Las llamadas tan pobres que tenemos las odio y la diferencia de siete horas no nos ayuda, pero lo que más me duele es que te pierdas el desarrollo de Vitto”, se lee en el post de la joven.

Sergio Peña y Valery Revello. Foto: captura Instagram

Las ‘Chicas Tulúm’ y Sergio Peña

A fines de julio, se especuló que Sergio Peña y Valery Revello se habrían separado debido a que el futbolista fue vinculado a las populares ‘Chicas Tulúm’, quienes en ese entonces eran las modelos Paula Manzanal, Jossmery Toledo y Macarena Gastaldo.

Sergio Peña y Valery Revello. Foto: Instagram

La fiesta habría sido organizada por el hermano de Sergio Peña y a las modelos iban a asistir a la celebración; pero tras percatarse de las cámaras de Amor y fuego, salieron corriendo del lugar.

Paula Manzanal, Jossmery Toledo y Macarena Gastaldo. Foto: composición LR

Ampay de Valery Revello, esposa de Sergio Peña

Estas son las imágenes que difundió Amor y fuego sobre el ampay de Valery Revello, aún esposa de Sergio Peña. El video completo saldrá a la luz este lunes 7 de enero.