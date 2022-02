Sergio Peña y Valery Revello habrían celebrado un aniversario hace poco, según Amor y fuego

El seleccionado peruano Sergio Peña y Valery Revello continúan acaparando la atención de la prensa de espectáculos. Luego de que la joven empresaria fuese captada por un programa de espectáculos en situaciones comprometedoras con un joven que fue descrito como tablista, Revello viene siendo cuestión de señalamientos por presunta infidelidad a Peña por diversas figuras del espectáculo.

Los conductores de Amor y fuego Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes luego de emitir el ampay, han sido parte de la ola de críticas hacia la muchacha, pese a que el futbolista dijo en un comunicado oficial, publicado este lunes 7 de febrero, que ya no mantenía un vínculo sentimental desde hacer varios meses con la madre de sus hijos, por lo que descartó toda posibilidad de infidelidad.

Rodrigo y Gigi cuestionan fin de relación de Sergio Peña y Valery Revello

Tras ello, los presentadores de Amor y fuego cuestionaron esta tarde, la versión del volante peruano pues, de acuerdo a la información que presentaron en una nota de su reciente emisión, Sergio Peña y Valery Revello habrían celebrado su aniversario de relación hace poco.

“Hasta hace poco, ella (Valery Revello) ha estado con la suegra viendo el encuentro entre Perú y Ecuador en el estadio”, precisó Rodrigo González.

“Y estaba el cuñado incluido también”, agregó su compañera de conducción Gigi Mitre.

“¿ Cómo ahora están diciendo que ellos tenían meses separados? Sobre todo porque en enero ellos -hace siete días fue enero- han colgado (una foto de su aniversario) (...) hay algo aquí que confunde, que no cuadra, hay historias que no abrochan y fechas que no encajan”, puntualizó el popular ‘Peluchín’, descalificando lo anunciado por el deportista peruano.

¿Quién es el joven que apareció junto a Valery Revello en el ampay?

La última edición de Amor y fuego estuvo plagada de sorpresas. Una de ellas fue la revelación de la identidad del joven tablista con el que fue captada la empresaria y expareja de Sergio Peña, Valery Revello.

Según indicó el programa de espectáculos, el surfista lleva el nombre de Sebastián Alonso Bernos Parodi. No obstante, lo que llamó la atención de la audiencia fue el sujeto alberga una denuncia por violación del año 2015.