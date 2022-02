Samuel Suárez sale en defensa de Esto es Habacilar: “Muchos programas quisieran su rating”

Desde su regreso a las pantallas, Esto es Habacilar ha generado una gran polémica en el público televidente debido al cambio de formato en comparación con el programa de los años 2000 y con la inclusión de integrantes de Esto es guerra. Esto último fue lo que generó mayor rechazo en la audiencia, lo que se vio directamente reflejado en las críticas recibidas en redes sociales.

A eso se le ha sumado el bajo rating obtenido por el espacio televisivo de América en los últimos días, por lo que las altas esferas del canal decidieron apurar el regreso de EEG. Sin embargo, Samuel Suárez, creador de Instarándula, consideró que el nuevo show no hace un bajo rating y afirmó que varios otros programas desearían tener sus números.

Samuel Suárez defiende el rating de Esto es Habacilar

El periodista de Espectáculos destacó que la audiencia conseguida por Esto es Habacilar no es baja, aunque no es lo esperado por la producción y lo que solía conseguir Esto es guerra. En ese sentido, el popular ‘Samu’ entendió la decisión de abandonar esta propuesta y volver al reality de competencia.

Esto es Habacilar no se emitió el 1 de febrero y usuarios especulan las razones. Foto: composición LR

“Son 12 puntos de sintonía, no es un mal rating. Muchos programas quisieran tener ocho o nueve puntos, serían felices. Hay mucha gente en redes que no sabe y se está burlando, pero en realidad no son cifras malas. Lo que sí pasa es que, a comparación de EEG que te hacía 17, 18 y hasta 20 puntos, sí se ve un poco mal”, detalló.

“Las cosas son así: si EEG me daba 16 o 17 puntos en sus días malos, yo como productora invierto por algo que me tiene que dar mejores resultados. Entonces, si me da menos, me lo levanto y regreso al anterior formato. Y no porque sea mal programa, sino porque no cumple con las expectativas”, indicó.

Samuel Suárez opina de los riesgos que corre Esto es Habacilar

Otro de los inconvenientes que Esto es Habacilar ha tenido que enfrentar son las quejas de los participantes, quienes han acusado a la producción de tener poca protección en los retos y de maltratarlos en las horas previas. Respecto a ello, Samuel Suárez expresó que en estos tiempos de redes sociales cualquier persona podría poner en aprietos a un programa solo con un relato o un video.

“Ahora, solo basta que salga la participante llorando en sus redes sociales y se viraliza. Te hunde, te destruyen y al día siguiente te cierran el programa. Encima denunciado (...). Es que es muy cierto, los que tenemos el celular en la mano somos los que tenemos el poder. Mejor nunca más hagan programa concurso y sigan con sus ‘guerreritos’.”, finalizó.