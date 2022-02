Samahara Lobatón responde tras ser acusada de presunta estafa: “Se está colgando de mi imagen”

Samahara Lobatón se ha convertido en blanco de críticas a través de redes sociales luego de ser acusada de una supuesta estafa. En un video de TikTok se indica que habría engañado a una emprendedora con un sorteo que no se habría llegado a realizar. Esto generó muchos comentarios y el clip se viralizó en la mencionada plataforma.

La influencer, quien recientemente saludó a su madre Melissa Klug con motivo de su cumpleaños, no se quedó callada y contó los motivos que la llevaron a suspender el concurso. Según informó en Instagram, se debió a un delicado tema de salud.

Samahara Lobatón se defiende de acusaciones

Samahara Lobatón precisó en la mencionada red social que el sorteo sí llegó a realizarse; sin embargo, la marca decidió repetirlo debido a que la ganadora no cumplía con los requisitos necesarios.

Esto se vio suspendido también porque la joven y su familia se contagiaron de coronavirus. La hija de Melissa Klug reveló que su pequeña estuvo grave y tuvo que buscar ayuda médica. “Xianna estuvo muy mal, tuvimos que llevarla de emergencia porque no le bajaba la fiebre de 40º”, dijo en Instagram.

Del mismo modo afirmó que esta situación fue comunicada debidamente a todas las marcas que contrataron sus servicios en redes.

“Se iba a parar todo tipo de publicidad porque yo me dedico a cuidar a mi hija y ustedes saben que no me gusta hacer morbo. Tuve como una semana que no subí ninguna historia porque estuve muy preocupada por mi hija”, agregó.

Finalmente indicó que quizo devolver el dinero a la dueña de la empresa, pero esta se negó: “Se está colgando de mi imagen y quiere difamarme”.

Samahara Lobatón registra el primer día de nido de su hija

¡Muy emocionada! Samahara Lobatón no pudo evitar expresar su orgullo al presencia el primer día de nido de su hija Xianna. La bebé de tan solo 1 año de edad ya asiste a clases presenciales y recibe estimulación temprana.

La joven influencer resaltó la buena disposición de su pequeña engreída y aseguró que no tuvo problemas en quedarse sola con sus profesoras. “Es tan independiente que ya salimos del salón. Mi niña grande”, escribió en su cuenta de Instagram junto con las imágenes.