Critican a Rafael Cardozo por pedir que vacunados con 3 dosis no tengan que usar mascarillas

Rafael Cardozo se ha convertido en blanco de críticas en redes sociales al hacer un singular pedido en torno a las actuales medidas de prevención ante la COVID-19. El locutor pidió públicamente que aquellas personas que tengan las tres dosis no usen mascarillas.

Las desafortunadas declaraciones del extranjero se llevaron a cabo este lunes 7 de febrero durante el programa matinal que conduce en Radio Onda Cero junto con ‘Ricky show’.

¿Qué dijo Rafael Cardozo?

Rafael Cardozo exigió en vivo que las autoridades tomen control de los peatones y exijan los certificados de vacunación para poder transitar en la vía pública sin barbijo.

“Tomamos la primer dosis, tomamos la segunda dosis y ahora nos están obligando a una tercera dosis. Por qué no hacen esto, los que muestran el carnet de vacunación con las tres dosis ya no necesitan usar mascarilla, mira qué bacán. (...) ¡Dame la libertad de no usar mascarilla, ya que estoy vacunado, no voy a UCI y no voy a morir” , expresó.

Una usuaria de Instagram fue quien registró el momento desde su auto y no dudó en criticar las palabras del ex chico reality. “La ignorancia de este pata. Qué pena que estén trabajando con gente que se atreve a cuestionar las medidas de seguridad y hablarlo en vivo”, expresó en la plataforma.

El otro locutor del espacio intentó explicar al brasileño cuál es la finalidad del uso de la mascarilla: “¿Tú sabes escuchar o no? La vacuna no evita que te contagies. Contágiate y quédate en tu casa”.

Usuarios critican a Rafael Cardozo

La usuaria de nombre María Fe aseguró que muchas personas le expresaron su indignación por la actitud del personaje de televisión a través de diversos mensajes.

La mencionada joven envió un fuerte mensaje a Rafael Cardozo: “Ser figura pública conlleva una responsabilidad gigantesca. Si tenemos una mala perspectiva de los que participan en la tele es porque no entienden que sus palabras repercuten en el público”.