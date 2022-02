Pelo Madueño: “Estoy abierto a la música urbana”

Pelo Madueño estrenó en el 2020 ‘Pendiente’, el cual define como un tema que tiene todos los ingredientes para ser un “fracaso” comercial y que, según dijo a su equipo de producción, iba contra su popularidad: “dura más de 7 minutos, tiene 12 estrofas y no lleva coro”. Sin embargo, en tiempos de plataformas musicales y de ausencia de conciertos, el público apoyó el lanzamiento y en Spotify es la tercera canción más escuchada de su catálogo. En YouTube registra más de 100.000 visualizaciones.

“Los compositores trabajamos con historias, ya sean propias o ajenas, reales o ficticias”, contó.”Justamente, ‘Pendiente’ nació de una carta real de amor que le escribí a una expareja. Jamás la pensé como sencillo porque es totalmente antifórmula, pero la gente la hizo suya durante la pandemia. Pienso que su éxito tiene que ver con la historia de la misma, la cual conectó con varios corazones. Dentro de esa profundidad es donde encuentras la satisfacción. A mí me funciona de esa manera, por lo mismo que me considero un autor”.

Antes de viajar para cumplir una gira por España, el también autor de ‘Alma de 80s’ decidió “retribuir” la acogida publicando el videoclip de la canción. “Lo tenía pendiente. Me siento contento porque ha sido un trabajo audiovisual muy limpio y expresivo por parte del director Brian Jacobs. Me muestro tal como soy… como es el rock. Nunca en mi vida me he regido por los estándares comerciales y pienso que el video le hace honor a este concepto que transmito”. Desde Madrid presentó la sesión acústica de ‘Justo a ti’. “Estrenamos una canción que sonó mucho en España en una campaña que la incluyó como su banda sonora, luego también en el DVD/CD ‘20 años al borde’ editado aquí por Sony Music Spain. Esto es así, las canciones viajan y nosotros como gatos detrás de ellas”, escribió en Facebook.

PUEDES VER: Pelo Madueño formará parte de Vive Latino, el festival más importante de México

En tanto, Pelo adelantó que será uno de los artistas que formarán parte del cartel del Vive Latino de México. Este festival se realizará el 19 y 20 de marzo en el Foro del Sol, uno de los recintos más grandes para conciertos del DF. Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Julieta Venegas, Limp Bizkit, Pixies, Maldita Vecindad, Residente, entre otros, se presentarán.

“Es algo muy grande para mí. México es un país al que he viajado muy poco, pero va a dejar muy buenos ecos el tocar en este festival. Después de eso, estaré centrado en sacar un álbum más este año. Soy alguien que cree en el disco como obra completa, pero siempre estoy abierto a diferentes oportunidades, en todos los géneros. Incluso, en el mundo urbano. Tiene mucha rítmica. Quien sabe, en algún momento me animo y hago un ‘rocketón’ (risas)”.