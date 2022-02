Captan a Melissa Paredes y Anthony Aranda en la misma playa que ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo

Melissa Paredes y Anthony Aranda continúan dando de qué hablar. En esta ocasión, el portal de espectáculos Instarándula difundió imágenes de la pareja en la misma playa donde se encontraba Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Los dos exesposos habrían estado a solo unos metros de distancia, según informó la página.

“Melissa y su bailarín en Pulpos. Estaban con su hijita. En la misma playa, por metros de diferencia, el ‘Gato’ y Ale”, fue el mensaje que compartió el periodista Samuel Suárez en la publicación de Instagram.

En las imágenes se observa que Melissa Paredes disfruta de un paseo en el mar con su pequeña hija y el bailarín, quien toma de la mano a la pequeña. En otro fragmento, aparecen Rodrigo Cuba y Ale Venturo tomando el sol con la hija de la empresaria.

Melissa Paredes y Anthony Aranda presumen su amor

En las redes sociales, Melissa Paredes y Anthony Aranda presumen su amor desde enero, cuando la actriz oficializó su relación con el bailarín en el programa Mujeres al mando. Desde allí, la exconductora difundió románticos videos de TikTok con él, sus momentos de pareja y parte de su convivencia.

Melissa Paredes sorprendió a Anthony Aranda con un almuerzo. Foto: Instagram

Ale Venturo revela cómo empezó su relación con ‘Gato’ Cuba

Hace unos días, Ale Venturo contó que Rodrigo ‘Gato’ Cuba le invitó a una reunión, y que antes de iniciar su relación, él quiso conocer a su mamá, hasta le regaló chocolates.

“Me invitó a una parrilla porque ama hacer parrillas (...) Fue un encuentro normal. Yo me moría de roche, siempre he estado perfil bajo. Han dicho que he querido ser conductora, pero en realidad no es verdad”, expresó la empresaria.