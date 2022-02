Macarena Velez termina relación con Víctor Salas tras ampay: “Me enteré que me fueron infiel”

Macarena Velez se convirtió en otra de las víctimas de los populares ampays luego de que Amor y Fuego captara a su novio Víctor Salas besándose con otra mujer en una discoteca de Chiclayo. De inmediato, la exintegrante de Combate eliminó todas sus fotos que tenía junto al futbolista en su cuenta de Instagram lo que daba cuentas de que había tomado una radical decisión.

Esto fue confirmado por la exchica reality mediante un extenso comunicado en sus redes sociales. Macarena señaló que hasta el viernes se encontraba junto al jugador por lo que reconoció que este le fue infiel y además aclaró que nunca se metió en ninguna otra relación.

Macarena Velez pone fin a su relación con Víctor salas tras ampay

“¡Que algo quede claro! Yo jamás me metí en ninguna relación. No soy de este tipo de personas. Y bueno me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminar mi relación. Hasta el viernes no estaba soltera y son cosas que pasan y cada quien es dueño de sus actos”, inició mediante las historias de su cuenta de Instagram.

Macarena Velez pone fin a su relación con Víctor Salas tras ampay en Amor y Fuego. Foto: Instagram

“No le deseo el mal a nadie porque no somos perfectos y si estoy diciendo esto, es porque no me gusta que me digan que yo fui la amante en alguna etapa de mi vida porque eso no fue así jamás. Las personas que me conocen saben quién soy y agradezco mucho a la vida por tenerlas a mi lado. No me considero perfecta, pero sí me quedo tranquila porque sé lo que valgo y la clase de mujer que soy. Todo es un aprendizaje y a seguir con mucha fuerza”, añadió.

Novio de Macarena Velez es captado besando a otra mujer

Este lunes, Amor y Fuego emitió dos ampays: el de la exnovia de Sergio Peña, Valery Revello y del novio de Macarena Velez, Víctor Salas. En este último se logra ver al futbolista de Carlos Stein en situaciones cariñosas con una mujer que no es su actual pareja en una discoteca de Chiclayo.

El jugador no cae en reparos, ya que abraza y besa a la joven de que hasta ese día mantenía su romance con la chica reality. “Mientras Macarena Velez goza en las playas del sur, en una disco de Chiclayo, su novio ‘Vituco’, besa a otra mujer”, precisó el avance del promocionado ampay.