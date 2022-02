Korina Rivadeneira revela que se puso botox: ‘‘Estoy contenta con los resultados’’

A través de sus redes sociales, Korina Rivadeneira contó lo emocionada que estaba por haber optado por aplicarse botox en el rostro para mejorar la apariencia de su piel y atenuar algunas líneas de expresión que aparecen con el paso del tiempo.

La pareja de Mario Hart no dudó en compartir su experiencia con un video en Instagram donde mostraba cómo fue su proceso y, de paso, recomendar a sus seguidores.

“Hace 5 meses me puse en manos de un doctor para aplicarme por primera vez botox en el rostro y me fue increíble. Quedé muy contenta con el resultado y la atención que me dieron de principio a fin”, escribió la modelo venezolana.

Korina Rivadeneira revela que se puso botox y usuarios le reclaman. Foto: Korina Rivadeneira/Instagram

Sin embargo, el procedimiento estético de Korina Rivadeneira fue criticado por usuarios, quienes señalaron que la ex chica reality aún es muy joven para colocarse botox, mientras que otros seguidores la felicitaron por prevenir las arrugas.

“Tú no necesitas eso eres muy linda y joven” , “No hace falta, eres muy joven para eso”, “No lo necesitas”, “Pero por qué ese afán de ponerse botox tan jóvenes, esos rostros fan lindos se los andan distorsionando”, “Se ve muy natural”, “El botox preventivo es lo mejor”, fueron algunas de las reacciones en el Instagram de Korina.

Seguidores de Korina Rivadeneira creen que la modelo aún no necesita botox. Foto: Korina Rivadeneira/Instagram

Korina Rivadeneira quiere formarse como actriz

Tras participar en la cinta ¿Quién dijo detox?, producción de Tondero que aún no estrena, Korina Rivadeneira contó sus deseos de abrirse camino en dicha industria.

“Recontra feliz, de verdad no podría haber una mejor oportunidad para demostrar mi talento y lo que me gusta hacer que es actuar”, dijo para +Espectáculos.

Korina Rivadeneira recuerda su paso por Habacilar

Korina Rivadeneira contó que su primer trabajo en televisión fue como modelo del desaparecido programa juvenil Habacilar, el cual fue conducido por Raúl Romero.

“Linda (experiencia) con las chicas que estaban en ese momento, aprendí muchísimo, porque no sabía bailar nada. Fue mi primer trabajo en la TV”, contó +Espectáculos.