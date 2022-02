Todo inicio tiene su final, al menos así lo dice el dicho popular, y se refleja en los ocho años de relación, siete de casados, entre la socialité Kim Kardashian y Kanye West. Pero comencemos por el principio para entender cómo es que ambos pasaron de ser una de las parejas inspiradoras en el mundo de los famosos a ser la comidilla de la prensa por varios dimes y diretes, cuyo punto final será (o podría ser) el divorcio que aún no se oficializa.

Así es como nos despedimos de ‘Kimye’. Ahora, este escándalo ha logrado superar el drama que hubo entre su hermana Khloé Kardashian y el padre de su hija, Tristan Thompson, o el fin de la relación entre Kylie Jenner y Tyga para comenzar un romance con Travis Scott.

¿Cómo se conocieron Kim y Kanye?

Era el 2003, época en la que la familia Kardashian buscaba hacerse un lugar en el mundo del espectáculo, y en ese año, gracias a un amigo en común, Brandy Norwood, Kim y Kanye se conocieron y comenzaron con una estupenda relación amical. En ese entonces, la ahora multimillonaria salía con el rapero Ray J, con quien estuvo dos años.

Kim Kardashian mantuvo una relación con el rapero Ray J, con quien protagonizó su video íntimo que la catapultó a la fama. Foto: Difusión

Sin embargo, mucho antes de que llegue la fama, a sus 19 años, se casó con el ejecutivo musical Damon Thomas, de 30 años en ese entonces. Duraron cuatro años y se divorciaron en 2004 porque, según Kim, él era controlador y abusivo.

“Conocí a Kanye en 2002 o 2003. En ese momento, él estaba grabando una canción con Brandy y yo era su amiga, y recuerdo haber salido algún día con él de fiesta. Poco después, ambos hicieron un video juntos, así que tuve la oportunidad de verle unas cuantas veces más, contó Kim años más tarde. ”Él preguntó a algunos amigos que quién era esa Kim Kar-de-jon, porque ni siquiera sabía pronunciar mi nombre”, comentó la mayor del clan Kardashian.

En esos años, Kanye salió con varias famosas, como la diseñadora Alexis Phifer, la actriz Amber Rose, mientras que Kim estuvo 72 días casada con la exestrella de la NBA Kris Humphries, y hay rumores de que Ye quiso impedir esa boda.

‘Kimye’: así comenzó su historia de amor

En abril de 2012, ambas figuras de Hollywood comenzaron a salir, a pesar de que Kim Kardashian aún no estaba divorciada de Humprhies, a quien recuerda como un error. Ella reveló después que solo se casó porque sentía mucha presión por el reality familiar y temía decepcionar a su entorno.

Kim Kardashian y Kris Humphries se casaron en agosto de 2011. Foto: Kim Kardashian fans / Instagram

Pasado el tiempo, se podía ver a Kim totalmente diferente, enamorada al 100%: finalmente había encontrado al amor de su vida. Por ello, se comprometieron en octubre del 2013 y cerraron el año anunciando su más grande noticia: su primer embarazo.

La boda del año celebrada en el castillo de Forte Beleveder

En 2014 se dio la boda del año, que dejó atónita a la prensa internacional por la magnitud del evento que congregó a más de 500 invitados en el castillo de Forte Beleveder, en Florencia, Italia. Luego festejaron una fiesta privada en el histórico Salón de los Espejos del Palacio de Versalles.

Kim Kardashian se casó en 2014 en un castillo de ensueño en Italia. Foto: Kim Kardashian/Instagram

El vestido de Kim fue hecho a medida por Riccardo Tisci para Givenchy. Estaba coronado con distintos encajes y transparencias. Era de manga larga y llevaba un velo hasta el suelo. El costo total del festejo ascendió a los 42 millones y medio de euros.

Kim Kardashian y Kanye estuvieron siete años casados, aunque aún no han completado los papales de divorcio. Foto: Kim Kardashian/Instagram

Lana del Rey se presentó en la boda, pues es una de las cantantes favoritas de la novia. Y entre los invitados de lujo que viajaron desde París se encontraban la directora de Vogue Italia, Franca Sozzani; John Legend; Chrissy Teigen; Andrea Bocelli; integrantes de The Pussycat Dolls Robin Antin y LaLa Anthony, entre otros.

La llegada de North West, la primera hija

Las hermanas Kardashian aman a los niños. Cada una tiene al menos un pequeño, a excepción de Kendall Jenner, quien es la única que aún no se ha convertido en madre ni tiene planes de serlo.

En definitiva, uno de los momentos más importantes en la vida de esta familia fue la llegada del primer hijo de Kim Kardashian con Kanye West. El mundo saludó por primera vez a North West hace ocho años. El bebé cambió por completo la vida de la socialité.

Kim Kardashian muestra que sus hijos tienen un cine privado en su cuarto de juegos. Foto: Instagram

En el 2015 nació el segundo hijo, Saint West. Luego causó revuelo en la prensa la revelación de que, con el uso de un vientre de alquiler, decidieron tener dos niños más porque Kim ya no podía gestar al tener problemas en su segundo embarazo. Saint West (5 años), Chicago (3 años) y Psalm (2 años) son los pequeños que nacieron como resultado del amor de ‘Kimye’.

En aquella época ocurrieron dos sucesos que marcaron la vida de ambos. Kim fue asaltada a mano armada en un hotel en París en el contexto de la Semana de la Moda (2016). Por su parte, Kanye se encontraba ingresando a un hospital psiquiátrico en LA, al ser diagnosticado con bipolaridad.

Kanye West se lanzó a la presidencia y divulgó información secreta

2016-2017. Esta fue la etapa en la que empezó a derrumbarse el matrimonio ‘Kimye’ y en la que Kanye dio señales de megalomanía. Mientras Kim se esforzaba por construir su carrera universitaria de Derecho, siguiendo los pasos de su padre, Robert Kardashian, el cantante decidió intentar convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Al final perdió al solo obtener 60.000 votos en un país que alberga más de 300 millones de personas.

Kanye West reveló información privada de su familia durante su primera campaña para la presidencia de Estados Unidos. Foto: Difusión

En su primer acto de campaña, en Carolina del Sur, Ye se puso a llorar cuando fue consultado sobre su postura acerca del aborto. Este hecho marcó un precedente en su matrimonio, pues reveló que Kim y él pensaron en abortar a North, la primera hija.

“Estando yo en el apartamento de París, el mismo donde después robaron a Kim, tenía mi ordenador abierto, todas mis ideas creativas, mi línea de calzado, la portada de mi próximo tema… y la pantalla se puso en blanco y negro. Llamé a mi novia y le dije vamos a tener a este bebé”, comenzó diciendo al público llorando.

Luego de esto, una fuente cercana a la familia comentó a la revista People lo enojada que estaba Kim por este suceso y cómo le preocupaban estas declaraciones, ya que afectarán a sus cuatro hijos más adelante. “Kim está sorprendida de que Kanye haya hablado de North en el mitin. Ella está furiosa porque él compartió algo sumamente privado (…). Las cosas se han desmoronado significativamente entre los dos, y sucedió repentinamente”.

Los extraños tuits de Kanye que terminaron con su matrimonio

Twiter estalló con una serie de mensajes publicados desde la cuenta del rapero que alertaron sobre su estado de salud mental, pues en los tuits acusó a Kim Kardashian de intentar encerrarlo. “Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película Get out, porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer”, escribió Kanye días después de su primera campaña por la presidencia.

Kanye West y la tira de tuits que incendiaron los medios americanos por sus revelaciones. Foto: Rebekah Rand/Twitter.

También escribió “todo mundo sabe que la película Get out es acerca de mí”, la cual es una cinta de terror que narra la historia de un joven afroamericano que visita a los padres de su novia blanca y termina hipnotizado y atrapado en una prisión de tortura mental. Esto asustó a sus fans porque no sabían si esta era su forma de pedir ayuda.

“Si termino encerrado como Mandela… ustedes sabrán por qué”, fue otro mensaje extraño. Asimismo, también despotricó contra su suegra, Kriss Jenner. “Kriss, no juegues conmigo, y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme”, dijo.

Por último, aseguró que ninguno de sus hijos posará para la revista Playboy y adjuntó una foto donde sale abrazándolos. “Pongo mi vida en Dios para que la mamá de North nunca la fotografíe haciendo Playboy y eso está en Dios, estoy en el rancho… ven a buscarme”, escribió. Como se recuerda, Kim Kardashian posó hace más de una década para la revista, y su madre la apoyaba.

El divorcio tocó la puerta de Kim Kardashian y Kanye West

En julio del 2020, el portal TMZ logró captar a la pareja discutiendo dentro de un carro afuera del fastfood Wendy’s en Wyoming, Estados Unidos. Se pudo apreciar a Kim Kardashian llorando e intentando platicar con el rapero.

Kim Kardashian y Kanye West se reunieron a las afueras de un restaurante para hablar tras los tuits que escribió el rapero. Foto: Guiltynewsfr/captura

Asimismo, Kanye también aseguró que estaba “tratando de divorciarse” porque creía que le fue infiel con el cantante Meek Mill en 2018 cuando se juntaron en un hotel para conversar sobre reformas penales. Su esposa decidió pronunciarse por primera vez sobre el tema en su Instagram y pidió “compasión y empatía” por la forma en la que actuó su pareja y reveló que no le fue fácil lidiar con la enfermedad de Kanye.

Kim Kardashian habló sobre los problemas de salud mental de su esposo. Kim Kardashian/Instagram

“Como muchos de ustedes saben, Kanye padece un trastorno bipolar. Cualquiera que lo tenga o que tenga un ser querido que lo padezca, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es comprenderlo. Nunca he hablado públicamente de cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora de mis hijos y por respeto a la privacidad de Kanye, cuando se trata de su salud. Pero hoy siento que debería comentarlo debido al estigma y las concepciones erróneas que hay sobre la salud mental”, dijo en parte del mensaje.

La última vez que Kim y Ye aparecieron juntos fue en noviembre de 2020. A partir de ese momento, llegaron las noticias de divorcio, y fueron tantas que la empresaria se vio obligada confirmar la ruptura.

Kanye West insulta a Pete Davidson y quiere recuperar a Kim

Después de esos difíciles meses, Kim Kardashian volvió a ser parte de los titulares de la prensa al ser captada en situaciones románticas con el comediante Pete Davidson, y sus millones de fans se alegraron de ver cómo es que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

Foto: Instagram @kimkardashian/Daily Mail (Clint Brewer photography)

“Pete es exactamente lo que Kim necesita tras su divorcio: alguien que la haga reír (…). El fin de su matrimonio ha sido un periodo oscuro para ella y Pete ha demostrado ser el mejor antídoto”, dijo una fuente cercana a US Weekly. Al parecer, la felicidad de la empresaria no le cayó bien a Kanye y lo mencionó en su nueva canción “Eazy”, donde dijo que lo golpearía. Acto siguiente, Pete Davidson contrató seguridad por primera vez por miedo.

Pete Davidson reaccionó ante amenaza de Kanye West. Foto: Twitter Radar

“Dios me salvó de ese accidente… Solo para poder patearle el trasero a Pete Davidson”, dice West en la canción.

A fines del 2021, West comentó abiertamente que quiere recuperar a su aún esposa, a pesar de haber sido vinculado con la actriz Julia Fox —porque él todavía no firma los papeles—, en el evento anual de Acción de Gracias de la Misión de Los Ángeles.

Kanye West y Kim Kardashian se han acusado mutuamente en redes sociales. Foto: Kim Kardashian fans/Instagram

“Lo que Dios quiere es ver que podemos ser redimidos en todas estas relaciones. Hemos cometido errores. He cometido errores. He hecho públicamente cosas que no eran aceptables como esposo. Pero ahora mismo, hoy, por la razón que sea, no sabía que iba a estar parado aquí. No sabía que iba a estar frente a este micrófono, pero estoy aquí para cambiar la historia”, expresó Kanye.

Kim Kardashian denuncia agresiones por parte de Kanye y dice que está obsesionado con ella

El lío se originó cuando la hija mayor, North, se creó una cuenta de TikTok y en una ocasión grabó un tour de su casa, en el que violaba la privacidad de su familia sin el consentimiento de su madre. Este hecho molestó a Kanye porque, según él, no estaba de acuerdo con que su pequeña tenga una cuenta.

4.2.2022 | Publicación de Kanye West rechazando que su hija North tenga cuenta en TikTok. Foto: captura Kanye West/Instagram

Kim acusó a Kanye de querer controlarla. “Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dañinos que cualquier TikTok North que pueda crear (…). El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor para todos”, expresó.

4.2.2022 | Publicación de Kim Kardashian sobre Kanye West. Foto: captura Kim Kardashian/Instagram

Ante esto, el intérprete de “Niggas in París” acusó a Tracy Romulus, publicista y amiga de su expareja, de manipular a su aún esposa.

“Me pusiste seguridad dentro de la casa para jugar con mi hijo y luego me acusaste de robar. Tuve que hacerme una prueba de drogas después de la fiesta de Chicago porque me acusaste de estar drogado. Tracy Romulus, deja de manipular a Kim para que sea así…”, escribió.

5.2.2022 | Publicación de Kanye West cuestionando a Kim Kardashian. Foto: captura Kanye West/Instagram

Kanye West acusa a Kim de haber secuestrado a su hija

En una publicación realizada el 5 de febrero, Ye (nombre legal del rapero) compartió una captura del próximo documental de Netflix, Jeen-Yuhs, y en la descripción se quejó de que Kim no permite que vea a sus pequeños.

“Quiero llevar a mis hijos a mi ciudad natal, Chicago, para ver a mi equipo de baloncesto jugar ante 7.000 personas, pero Kim me detiene. ¿Cómo es esto una custodia compartida?”, escribió.

Un día antes, la acusó de secuestro cuando no fue invitado al cumpleaños de su hija Chicago. “Estados Unidos te vio tratar de secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no querer darme la dirección (…). No se me permitió saber dónde estaba su fiesta. No hay nada legal. (…) Llamé a Kim, le envié un mensaje de texto a las niñeras. Hablé por teléfono con Tristan, le pregunté a Khloe. ¿Nadie me dará la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija en este momento?”, contó en un Instagram Live.

Kim Kardashian no ve la hora de ser legalmente soltera de nuevo

Recientemente, la protagonista de Keeping up with the Kardashians reveló que persiste en que se le declare legalmente soltera lo más pronto posible. Como se sabe, Kim presentó los papeles de divorcio en febrero de 2021 y viene solicitando el cambio de apellido desde diciembre del 2020.

Kanye West respondió a Kim Kardashian y dijo que ella era manipulada por su publicista. Foto: Kim Kardashian/Kanye West/Instagram

“Kim todavía está tratando de disolver el estado de ‘casada’ a ‘soltera’ antes de finalizar el divorcio, pero Ye aún tiene que firmar”, dijo una fuente al portal E! News. Además, la fuente aseguró que West no está siguiendo el caso y no habría firmado ningún documento.