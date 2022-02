Kim Kardashian estaría buscando declararse soltera, pero Kanye West no ha firmado el divorcio

Lastimosamente, la empresaria Kim Kardashian y el rapero Kanye West aún no logran discutir el tema de su divorcio hasta llegar a un acuerdo. Al parecer, la protagonista de Keeping up with the Kardashians persiste en que se le declare legalmente soltera lo más pronto posible.

Recordemos que Kim presentó los papeles de divorcio en febrero de 2021 y viene solicitando que se le cambie el apellido desde diciembre del año pasado.

“Kim todavía está tratando de disolver el estado de ‘casada’ a ‘soltera’ antes de finalizar el divorcio, pero ‘Ye’ aún tiene que firmar”, dijo una fuente al portal E! News. Además, el entrevistado anónimo señaló que West no estaría siguiendo el caso y no habría firmado ningún documento de la separación.

Kim Kardashian respondió ante las acusaciones de Kanye West

Después de la serie de mensajes que el rapero venía publicando sobre su expareja en redes sociales, la empresaria decidió alzar su voz. Hace unos días, Kardashian señaló que ha intentado llevar una relación sana con el padre de sus hijos, pero no ha sido posible.

4.2.2022 | Publicación de Kim Kardashian sobre Kanye West. Foto: captura Kim Kardashian/Instagram

“Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dañinos que cualquier TikTok que North pueda crear. El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor a todos”, escribió.

Kanye West acusa a Kim Kardashian de secuestrar a sus hijos

Kanye West decidió responder a las acusaciones de Kardashian. En su última publicación en Instagram, realizada el 5 de febrero, el intérprete de “Praise god” extrajo una imagen de su documental Jeen-Yuhs, y señaló que Kim Kardashian le ha impedido ver a sus hijos.

“Quiero llevar a mis hijos a mi ciudad natal, Chicago, para ver a mi equipo de baloncesto jugar ante 7.000 personas, pero Kim me detiene. ¿Cómo es esto una custodia compartida?”, señaló.

5.2.2022 | Publicación de Kanye West cuestionando a Kim Kardashian. Foto: captura Kanye West/Instagram

El día anterior, también expuso en Instagram una situación similar, y acusó a la CEO de KKW de secuestro. “Estados Unidos te vio tratar de secuestrar a mi hija en su cumpleaños, al no querer darme la dirección”, dijo en alusión a lo ocurrido semanas atrás, el 15 de enero, en la celebración por los cuatro años de su pequeña, Chicago.