Kanye West: Julia Fox, novia del rapero, negó en redes sociales que hayan terminado su relación

¡No todo es color de rosa! La actriz Julia Fox, actual novia de Kanye West, volvió a sorprender a sus seguidores de las redes sociales con una publicación en la que recopilaba diferentes fotos con su pareja. Esto sorprendió a los usuarios, ya que no hace mucho Fox había eliminado las fotos con el rapero.

Precisamente, esta acción había llevado a pensar a muchos cibernautas que la relación había llegado a su punto final. Además, la modelo había dejado de seguir muchas cuentas de fans basadas en su nueva relación.

Julia Fox explica por qué reaccionó así en las redes sociales

Antes de que Julia Fox volviera a subir fotos junto a Kanye West, una fuente cercana a la pareja le habría confirmado al portal Page Six que su relación no había concluido, pero que la actriz prefería eliminar sus imágenes por las fuertes críticas que recibía.

“Eliminó las fotos porque los comentaristas estaban siendo realmente malos y ella no quería negociar”, dijo el entrevistado anónimo.

Julia Fox compartió fotos con Kanye West después de eliminar publicaciones con el rapero. Foto: Instagram Julia Fox

Además, en un breve video publicado durante el pasado fin de semana, la modelo reveló por qué estuvo ausente en la plataforma.

“Chicos, relájense, dejé de seguir las cuentas de los fans porque estaba cansada de verme a mí misma. Quité las malditas fotos porque leí los comentarios y todos decían , ‘Dios mío, claramente solo publicaste fotos en las que te veías bien’”, señaló.

Kim Kardashian y Kanye West: ¿cómo iría el proceso de divorcio?

Al parecer, la expareja aún no logra dar por terminado su matrimonio mediante la vía legal. Si bien se dice que Kim estaría insistiendo por ser declarada soltera antes de que el divorcio se oficialice, West no habría firmado ningún papel del proceso.

En febrero de 2021, la empresaria presentó por primera vez los papeles de divorcio. Además, solicitó que el cambio de apellido se haga lo más pronto posible.

E! News publicó lo que sería el testimonio de un fuente cercana a Kardashian: “Kim todavía está tratando de disolver el estado de ‘casada’ a ‘soltera’ antes de finalizar el divorcio, pero ‘Ye’ aún tiene que firmar”.

Esto se da después de que la protagonista de Keeping up with the Kardashian se manifestara públicamente sobre las últimas declaraciones del padre de sus hijos.

4.2.2022 | Publicación de Kim Kardashian sobre Kanye West. Foto: captura Kim Kardashian/Instagram

La empresaria contestó directamente al mensaje del rapero, en el que cuestionaba la razón por la que Kim había autorizado que su hija mayor, North, tenga una cuenta en TikTok: “Los ataques constantes de Kanye hacia mí en entrevistas y en las redes sociales son en realidad más dañinos que cualquier TikTok que North pueda crear. El divorcio es lo suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular nuestra situación de manera tan negativa y pública solo está causando más dolor a todos”.