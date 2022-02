Kanye West elimina todas las publicaciones que tenía de Kim Kardashian y sus hijos en Instagram

Kanye West sigue dando que hablar con sus últimos movimientos en Instagram, tras las explosivas declaraciones que hizo contra la madre de sus hijos, Kim Kardashian. Ahora, el rapero optó por borrar todo rastro de la estrella de Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) y su familia en su red social, y dejó en su cuenta solo aquellas publicaciones que traten sobre sus proyectos y música.

¿Qué causó que Kanye West elimine el contenido sobre Kim Kardashian?

La radical decisión adoptada por el intérprete de “Can’t tell me nothing” y “Heartless” se produjo en las horas posteriores a las publicaciones que hizo el 6 de febrero. En aquellas entradas, Kanye West reveló que su esposa lo acusó de golpearla, robar y drogarse.

Además, presentó capturas de pantallas de conversaciones con personas allegadas al círculo de confianza de Kim Kardashian, que, según dijo, le habrían manifestado su apoyo ante las acusaciones realizadas por la CEO de KKW Beauty.

6.2.2022 | Publicación de Kanye West sobre Kim Kardashian. Foto: Kanye West/Instagram

¿Por qué Kim Kardashian y Kanye West están enfrentados?

Desde que anunciaron su divorcio en febrero del 2021, Kim Kardashian y Kanye West parecían llevar una relación cordial. No obstante, la situación comenzó a agriarse desde que la empresaria hizo oficial su romance con el comediante Pete Davidson, miembro de Saturday Night Live.

Sin embargo, fueron los reclamos públicos de YE (se cambió legalmente el nombre en octubre pasado) sobre la cuenta de TikTok de su hija North los que dieron paso a un duro pronunciamiento de la dueña de SKIMS en sus historias de Instagram, en el cual lo acusa de estar “obsesionado con querer controlar su vida a través de sus hijos”.

Esto provocó una reacción en cadena de parte de Kanye West con publicaciones cada vez más impactantes, en las que incluso llegó a afirmar que Kim Kardashian estaba siendo manipulada por Tracy Romulus, amiga y directora financiera de las marcas de KKW.