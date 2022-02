Gigi Mitre regresa contra todo pronóstico a Amor y fuego: “Llegué hecha llamas”

La querida conductora de Amor y fuego, Gigi Mitre, retornó al lado de su compañero Rodrigo González luego de ausentarse una semana tras dar positivo a COVID-19.

“Puro fuego, llegué hecha llamas, llegué hecha llamas de solo leer la pauta. Esto merecía una recuperación. En el programa hay dos explosiones”, manifestó Gigi mientras sonreía.

Estas declaraciones se debieron a los adelantos que presentaron en el magazine sobre el ‘ampay’ de Valery Revello, y sobre las imágenes que revelarían al novio de Macarena Vélez besando a misteriosa joven.

Cabe destacar que Gigi no pudo participar del programa la semana pasada, pues dio positivo a COVID-19. Aún así, colaboró con el magazine mediante llamada telefónica y se atrevió a contar su experiencia con la enfermedad.

“Yo en un día tuve todos los síntomas: tos seca, dolor de garganta, fiebre y me desvanecí. Tuve que llamar a mi hermana, mi hermana vino más rápido que una ambulancia. Tenía náuseas... Vino mi hermana, llamó al doctor y cuando estaba el médico, me desvanecí. Yo me había puesto mi mascarilla, ella me baja la mascarilla y yo le decía: ‘No me bajes la mascarilla’”, comentó la conductora.

Gigi Mitre lanza indirecta a los antivacunas

La presentadora se enlazó con su programa para revelar que no cuenta con mayores síntomas y aprovechó para dejar un contundente mensaje a las personas antivacunas. “No me siento mal y eso es gracias a la vacuna. Yo sé que todavía hay un pequeño sector que son reacios a las vacunas, recapaciten. Soy una persona que me cuido bastante y, a pesar de eso, el ómicron me agarró y por las vacunas no me fue tan mal”.

Gigi Mitre da positivo a COVID-19

Durante la emisión de Amor y fuego del 2 de febrero, el conductor Rodrigo González se presentó solo frente a las cámaras. Apenas inició el programa, explicó que su amiga y compañera Gigi Mitre se había contagiado de coronavirus.

“Así hemos vuelto. La semana pasada cayeron dos camarógrafos. (...) Ahora, nuestra Gigi. Desde aquí, le mandamos un beso y todo nuestro amor. Más adelante, vamos a conectar con ella para saber cómo está, cómo se siente y cómo lo está llevando”, narró.