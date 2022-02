El día que Jazmín Pinedo tuvo fuerte discusión con Johanna San Miguel

Jazmín Pinedo y Johanna San Miguel protagonizaron uno de los hechos más polémicos de Esto es guerra. En marzo de 2014, la ex chica reality y la conductora de televisión se enfrentaron en una fuerte discusión durante la transmisión del programa. Todo quedó registrado ante la mirada de los televidentes.

El incidente ocurrió cuando se decidía la permanencia del brasileño Rafael Cardozo en el reality de competencia. Él ya había renunciado, pero sus compañeros intentaban defenderlo y otros atacarlo.

Johanna San Miguel pidió a los chicos reality que hicieran silencio para que él pueda tomar una buena decisión. Sin embargo, fue en ese preciso instante que Jazmín Pinedo quiso dar su opinión, pero fue callada por la presentadora. Esto no le gustó a la popular ‘Chinita’.

¿Qué se dijeron Jazmín Pinedo y Johanna San Miguel?

La expareja de Gino Assereto enfureció y le gritó a la actriz cómica en pleno set de televisión. Ella le exigía que no le falte el respeto. Incluso le dijo más palabras que no se pudieron escuchar porque no le dieron un micrófono.

“Respeta, Jazmín. ¡Si tú crees que me puedes hablar así, Jazmín, estás bien equivocada! ¡Qué lamentable!”, expresó Johanna San Miguel. “Y ella sí me puede faltar el respeto a mí”, le respondió la modelo. Al escucharlas molestas, el presentador Mathías Brivio pidió que se tranquilicen.

Al finalizar, Jazmín Pinedo se retiró del estudio del programa pese a que sus compañeros de equipo, de las cobras, intentaron persuadirla.

“Casi se van a los golpes”

Un año después, la ex chica reality Milett Figueroa reveló que Johanna San Miguel y Jazmín Pinedo casi se van a los golpes luego de una fuerte discusión en televisión. Afirmó que el polémico incidente salió al aire, pero empeoró detrás de cámaras. Los productores de Esto es guerra tuvieron que detenerlas.

Johanna San Miguel. Foto: captura de América TV

“Hubo una vez un enfrentamiento. Sí se vio en pantalla, pero fuera de pantalla fue mucho peor. Jazmín Pinedo con Johanna casi llegan a los golpes. Se dijeron un montón de cosas”, manifestó.

“Como que una le faltó el respeto a la otra y casi se van a las manos (en el corte). Se decían miles de cosas. Tienen carácter muy fuerte. Casi llegan a las manos, pero los productores las agarraron”, contó la modelo para Amor, amor, amor.