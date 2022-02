Clara Seminara tras nuevas declaraciones de ‘Yuca’: “Si piensa de esa manera ahora todo tiene sentido”

El 4 de febrero Amor y fuego logró lo imposible, reunir a Clara Seminara, ‘Yuca’ y Lucy Cabrera para conversar sobre la polémica denuncia por tocamientos indebidos que entabló la actriz que ahora radica en España contra Enrique Espejo mejor conocido en el mundo del espectáculo como ‘Yuca’.

Se mostró indignada luego de escuchar las nuevas declaraciones de ‘Yuca’, quien reveló que lo estarían denunciando por no haber aceptado tener intimidad con la actriz. “Ese día (viernes) del programa fue frustrante pues entre que no escuchaba bien (por problemas en la conexión) y que esa mujer (Lucy Cabrera) no dejaba de gritar. Luego, pusieron ese audio del señor (Yuca) diciendo esa cantidad de estupideces. Pensé, pues si él piensa de esa manera ahora todo tiene sentido, por eso se atrevió a meterme la mano” , dijo a El Popular.

Por ello, cuando Rodrigo González le preguntó si las acusaciones eran ciertas, Seminara lo negó tajantemente. “Yo soy una mujer casada, tengo una relación de siete años con una persona maravillosa y jamás miraría a otro hombre”, comentó durante el enlace con el programa. Asimismo, Lucy Cabrera estalló contra la actriz por haberla tildado como ‘abogada sin ética’ al haber elegido representar a ‘Yuca’, luego de supuestamente haber dicho que sería la abogada de Clara.

También recalcó que solo llevó una vez al actor en su carro, asegurando que estaba mintiendo. “Usted ha dicho que en tres oportunidades lo he llevado en mi carro, es mentira, únicamente fue una vez y ocurrió porque salí del canal y lo vi caminando a tomar su carro, por eso, es que le dije que podía acercarlo a su casa”, precisó.

Ahora espera que sus excompañeras Fatima Segovia y Dayanita se presenten a rendir su manifestación como testigos de juicio contra ‘Yuca’ el 17 de febrero “Ambas han sido citadas. Espero que asistan y den su declaración y cuenten la verdad. De ahí, el juez debe dictar sentencia. Por mi parte, confío en la justicia”.

‘Yuca’ reveló la supuesta razón por la que fue denunciado por Clara Seminara

El escándalo entre ambos comediantes parece no tener un final cercano. Recientemente, Enrique Espejo ‘Yuca’ reveló a las cámaras de Amor y fuego la supuesta razón por la que Clara Seminara lo denunció.

“Esta es una primicia porque soy un caballero y tengo cinco hijas mujeres (...) Quería estar conmigo pues, yo tengo una mala suerte con las mujeres. O sea, yo tenía que irme a la cama con ella para qué, ¿quería salir embarazada? Hasta ahora no me explico”, dijo a un reportero.

Clara Seminara aseguró que Lucy Cabrera aceptó ser su abogada

La actriz arremetió contra la abogada Lucy Cabrera pues reveló para Amor y fuego que un principio ella había aceptado defenderla tras denunciar de acoso sexual a ‘Yuca’. Sin embargo, tiempo después se alejó para apoyar al cómico.

“Lucy Cabrera, que es una de las abogadas, es una testigo, estuvo allí, vio todo, me ayudó, me consoló y me dijo que sería mi abogada, que me defendería. Ahora, le faltó ética y terminó siendo abogada de él”, declaró.