Billie Eilish detuvo su concierto para ayudar a fan que no podía respirar

Billie Eilish dejó en claro que la seguridad y salud de los asistentes a sus conciertos son lo primordial y esto lo demostró en un reciente recital que ofreció el pasado 5 de febrero, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

La intérprete de temas como “Bay guy” y “Happier than ever” no dudó en detener su concierto al percatarse que uno de sus fans no podía de respirar . La joven de tan solo 20 años pidió al público que se calmara un momento y solicitó a su equipo que alcancen a la persona afectada un inhalador.

“¿Necesitas un inhalador?” , le preguntó. “¿Tenemos un inhalador? ¿Podemos hacernos con uno?”, dijo la artista después, dirigiéndose a su equipo. El fan fue auxiliado rápidamente y Billie Eilish quiso asegurarse de que todo estaba bien antes de continuar con su show.

“Hay que darle tiempo. Vamos a seguir cuando estés bien, ¿estás seguro?”, le preguntó la cantante al fan. Segundos después, la celebridad reanudó su concierto.

Este gesto de preocupación y solidaridad fue aplaudido por los miles de seguidores que estaban en dicho show. Además, el video se hizo viral en redes y los usuarios destacaron el actuar de Billie Eilish.

Usuarios reaccionan ante gesto de Billie Eilish

“Ella se preocupa por sus fans, lo ha hecho por años deteniendo sus shows”, “Ella ha estado haciendo esto desde 2018, mucho antes de Astroworld”, “Ella llamó a su seguridad para ayudar a alguien”, “La amo y todo lo que ella representa. ¡Muy feliz de ver que se preocupa por sus fanáticos!”, fueron algunas de las reacciones que dejó el video de Billie Eilish.

Billie Eilish revela que tuvo COVID-19

A mediados de diciembre, Billie Eilish contó en una entrevista con Howard Stern que tuvo COVID-19 y que las vacunas le salvaron la vida. “Que quede claro que estoy bien gracias a la vacuna. Creo que, si no me hubiera vacunado, habría muerto. Me sentía horrible”, dijo.

