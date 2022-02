Andrea San Martín acusó a su exmaquilladora de ser poco confiable

Durante la mañana del lunes 7 de febrero, la modelo Andrea San Martín reveló que decidió terminar la relación amical y profesional que mantenía con su maquilladora, con quien trabajó por muchos años y pertenecía a su círculo más cercano. Al parecer, la integrante de su equipo de trabajo habría cometido diferentes irregularidades y faltas de respeto.

La influencer utilizó sus redes sociales para comunicar cuál habría sido su decisión y por qué optó por ella: “Hace unas semanas hubo un inconveniente con una de las personas de confianza más cercanas a mi equipo de trabajo. Ustedes saben que todo el tema de recomendaciones que yo les doy a través de mis redes es filtrado, ya sea para marcas grandes o pequeñas, así como personas que brinden algún servicio específico”.

¿Qué más dijo la influencer sobre su exmaquilladora?

Después de aclarar que no iba a entrar en detalles, Andrea señaló que su maquilladora mantenía una verdad oculta durante todo el tiempo que trabajaron juntas: “Se le brindó el cariño y las puertas abiertas de nuestras casas, pero lamentablemente no supo remediar los errores que ya en otro momento, antes de empezar con nosotros, había cometido, atropellando con más de una persona cercana e indirecta con la que estuvo trabajando, generando malentendidos intencionados y problemas adrede entre los distintos involucrados”.

La influencer denunció irregularidades por parte de su maquilladora. Foto: Instagram Andrea San Martín

La modelo continuó: “Por lo que informo que hoy que Melanie, quien ha sido mi maquilladora única durante muchos años, ha sido retirada del equipo y al margen de su trabajo, que para mí siempre fue excelente, no es una persona de fiar para nadie”.

Finalmente, San Martín señaló que no quiere ser involucrada con la maquilladora: “Me encantaría omitir esta información, pero en caso existan problemas con terceros, no me gustaría que se ponga como respaldo mi nombre y se sepa que yo avalo ni avalaré ningún tipo de comportamiento como el que tuvo esta persona desde el día 1 que comenzó con nosotros y ocultándose con una falsa cara, duró años a nuestro lado”.

Andrea San Martín revela en Instagram que desea vender su departamento

Previo a la difusión de esta denuncia, la modelo ya había sorprendido a sus seguidores con una noticia. Por medio de videos publicados en su cuenta de Instagram, la influencer dijo que planea vender uno de los departamentos en los que ha vivido.

“Para serles bien sincera, los departamentos en donde yo he vivido, que uno de esos era el que compré en otro distrito y tenía 110 metros cuadrados, su distribución ha sido increíble y eso es lo que me enamoró y me lanzó a comprarlos en su momento”, comentó.

San Martín continuó: “En el que vivo actualmente tiene 120 metros cuadrados y la verdad es que la distribución también me parece fascinante. El cuarto principal es bastante grande, solamente que todavía no lo arreglamos. La lavandería y la cocina son bastante amplias: me entra absolutamente todo (…). Por cierto, voy a vender mi departamento, así que ya les estaré contando”.