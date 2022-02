Amor y fuego revela imágenes del novio de Macarena Vélez besando a misteriosa joven en el norte

¡Fuego! El día de ayer, Amor y fuego remeció las redes sociales cuando publicó un avance de lo que será el programa de hoy a través de su cuenta oficial de Instagram. En el clip se ve cómo lograron captar infraganti a la actual pareja de la exchica reality Macarena Vélez en situaciones amorosas con otra mujer en una discoteca de Chiclayo.

Se trata de nadie menos que el futbolista Victor ‘Vituco’ Salas, quien forma parte del equipo Carlos Stein de Lambayeque. En las imágenes difundidas se puede ver cómo es que abraza a una misteriosa mujer para luego besarla sin temor a que alguien los pueda grabar.

“Mientras Macarena Velez goza en las playas del sur, en una disco de Chiclayo, su novio ‘Vituco’, besa a otra mujer”, se lee en la publicación. Actualmente, Macarena Vélez se encuentra disfrutando de la playa Señoritas en el sur de Lima con amigos, entre ellos Tepha Loza, como lo dejó ver en sus historias de Instagram. Hasta el momento, ni uno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Macarena Vélez confirma relación con ‘Vituco’ Salas

Como se recuerda, la excombatiente fue grabada por las cámaras de Magaly TV en julio del 2021 saliendo de un hotel en San Isidro, junto al defensa del Carlos Stein. “Me encanta su forma de ser, es cariñoso y engreidor”, dijo Macarena Vélez en ese entonces.

En otra entrevista, esta vez para El Popular, la modelo resaltó lo enamorada y feliz que se encontraba en su nueva relación con el futbolista. “Mi corazón está feliz y contento, desde hace poco estoy con pareja, nos estamos conociendo cada día más y estamos muy felices. Así que, por ese lado, estoy tranquila. Y ya lo voy a engreír preparándole mis pancakes”, comentó.

Asimismo, ‘Vituco’ Salas también decidió confirmar la relación en sus redes sociales mediante un comunicado para evitar más especulaciones.

Macarena Vélez y Victor Salas son pareja. Foto: captura Instagram

El 8 de octubre del año pasado, ambos celebraron los primeros tres meses como pareja y se dedicaron tiernos mensajes, incluso ese día se vio una foto de ambos donde salen con batas de baño y con la siguiente descripción: “Solo hay dos momentos en que quiero estar contigo: ahora y para siempre”, se lee en el post de Vélez que fue respondido por ‘Vituco’: “Que lindas palabras, amor, sabes que pienso igual, me haces muy feliz” .

Macarena Vélez comentó que le gusta mucho la personalidad de Víctor Salas. Foto: Instagram

Sin embargo, desde hace un tiempo se puede ver que ninguno ha publicado fotos juntos, lo que daría a imaginar que habrían pausado su relación. Aun así este hecho sorprendió a sus miles de seguidores.

Macarena Vélez se defiende de críticas en sus redes sociales

La nueva reportera de Al sexto día no dudó en comentar sobre las constantes críticas por el uso de filtros y retoques en sus fotos de Instagram. Macarena Vélez decidió responder y explicar por qué recurre a estos efectos.

“La verdad que este tema me da mucha gracia. Hay personas que ni siquiera me han visto en su vida y le encanta llenarse la boca (...) Puedo publicar lo que se me venga en gana. Es mi Instagram, son mis fotos, yo amo ponerles color”, comentó.