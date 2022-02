Alfredo Zambrano reconoce haber salido con otras mujeres cuando terminó con Magaly

Magaly Medina y Alfredo Zambrano han conformado una de las parejas más sólidas y duraderas de la televisión nacional a pesar de la exposición mediática de la conductora. La periodista y el empresario han aprendido a hacer caso omiso a las constantes críticas recibidas y han sacado adelante su romance, el cual suelen compartir a través de sus redes sociales.

Pero, a pesar del amor que se juran tener, no todo ha sido felicidad en su amorío, ya que hace algunos meses atrás Giuliana Rengifo reveló que tuvo una breve relación con el contador. Esto no fue negado por Zambrano, quien ahora además reveló que salió con varias mujeres durante el tiempo que se separó de la presentadora.

Alfredo Zambrano salió con otras mujeres cuando se separó de Magaly Medina

El empresario señaló que durante los ochos meses que estuvo alejado de Magaly Medina tuvo diferentes salidas, pero ninguna relación formal. Alfredo Zambrano indicó que estas citas fueron con el único propósito de olvidar a la conductora, pues creía que no volvería con ella.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano renovaron sus votos sobre finales del 2021. Foto: Instagram

“En el tiempo que Magaly y yo terminamos, conocí muchas personas aquí y en mis viajes, pero no tuve nada importante o algo que se pueda llamar ‘relación’. En ese tiempo, pensé́ que ella y yo no volveríamos nunca, y hacía todo lo posible por olvidarla. No lo conseguí”, indicó para Cosas.

Alfredo Zambrano señaló que la prensa lo utilizó para atacar a Magaly Medina

A pesar de su confesión, Alfredo Zambrano señaló que el tema de Giuliana Rengifo fue utilizado para atacar a Magaly Medina. El empresario considera que su esposa tiene muchos enemigos en la farándula, por lo que todo se sobredimensiona con respecto a ella.

“Ella tiene muchos enemigos y siempre buscarán formas de hacerla sentir mal o de traerla abajo. Esta vez, me utilizaron para decir una serie de barbaridades. Los enemigos de mi esposa quieren a toda costa verla infeliz y les molesta el amor que nos tenemos”, precisó.