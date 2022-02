Yiddá revela que recibió insultos por su look en avant premiere: “Hablan desde la envidia”

Yiddá Eslava no aguantó más y respondió a todos sus detractores que criticaron su look en la alfombra roja de su película ¿Nos casamos? Sí, mi amor. En sus redes sociales, la actriz contó que recibió comentarios ofensivos y hasta la llamaron ‘gorda’ por el traje que lució en el evento.

De ese modo, la jurado de Yo soy, nueva generación expresó su indignación hacia estas personas que solo se dedican a emitir comentarios negativos y las calificó de “larvas sociales”.

“Algunas personas me hicieron sus ‘críticas constructivas’ diciendo que se me veía gorda, por qué no usé vestido, debería ser más sexy (…) por eso me vi en la ‘obligación’ de hacer este vídeo ‘explicando’ por qué me vestí así”, señaló en un video que compartió en Instagram.

“Me vestí así en mi alfombra roja porque me gustó, me sentí cómoda y porque me dio la reverenda gana”, respondió.

Yiddá Eslava manda mensaje a sus detractores

Asimismo, Yiddá Eslava compartió un mensaje dedicado a todas aquellas personas que se dedican a criticarla.

“Los que te critican sin fundamento, son los que no hacen nada por lograr sus metas, hablan desde la envidia y vomitan su esencia pura evidenciando el grado de ignorancia que tienen, típico de larvas sociales”.

“Para detectarlas/los lleva años de experiencias tristes, pero cuando lo logras, es muy placentero ver cómo se esfuerzan por dañarte, y solo hacen el ridículo”, señaló.

Publicación de Yiddá Eslava Foto: Instagram

Yiddá Eslava responde a usuaria que la llamó pedante

En redes sociales, una usuaria calificó de pedante a Yidda Eslava por la actitud que mostró en la alfombra roja de su película. Sin embargo, la actriz respondió y lamentó que hagan ese tipo de comentarios sin fundamento.

“¿Quiero entender, estuviste de pasada y con eso me escribes esto?? Mira, a ver, te explico, yo me encargué de todo, estaba viendo quiénes habían llegado, por qué no había agua en el camerino, si la lista estaba impresa, etc. Es tan fácil hablar, y claro que Juli estaba hablando con el público, porque somos un equipo, luego cuando ya todo se ordenó, me saqué fotos con todas las personas que estaban en las vallas esperando, y cuando digo todas es todas, te juro que me da pena leerte”, fue la respuesta de Yiddá.