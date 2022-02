¡Ya nació! Kylie Jenner da la bienvenida a su segundo bebé con el rapero Travis Scott

Kylie Jenner confirmó que se convirtió en madre por segunda vez. Un nuevo miembro ha nacido en la familia Kardashian-Jenner, y fue la misma estrella de Keeping up with the Kardashians quien reveló la noticia hoy, domingo 6 de febrero, al dar la bienvenida a su segundo bebé, producto de la relación que mantiene con el rapero Travis Scott. La empresaria compartió la emocionante noticia por medio de sus redes sociales.

Kylie Jenner da la bienvenida a su bebé

Por medio de su cuenta de Instagram, la magnate empresaria anunció el nacimiento de su retoño al colgar una postal en blanco y negro que llevaba como texto: “2/2/22″ acompañado de un emoji de color azul, dando a entender que su bebé llegó al mundo el último 2 de febrero. En tanto, la tierna instantánea mostraba una de las manos de su recién nacido.

TMZ reportó que el segundo bebé de Kylie Jenner es un varón y que por el momento no hay detalles del nombre que tendrá. Foto: Kylie Jenner/Instagram

No obstante, Kylie Jenner no ha develado el nombre ni sexo de su bebé. Sin embargo, el portal TMZ dio a conocer que es un niño.

Tras darse a conocer la noticia, miembros del clan Kardashian reaccionaron al anuncio oficial en Instagram. Por su parte, su hermana Kourtney, le escribió: “Mami de dos vidas”; mientras que su madre, Kris Jenner, se refirió al recién nacido como: “Angel pie”, una cariñosa expresión en inglés que se utiliza para dirigirse a los bebés.

La hermana menor del clan Kardashian confirmó por primera vez su embarazo a inicios de septiembre del 2021, semanas después de que varias fuentes le dijeran al portal E! News que la pareja de Travis Scott estaba embarazada por segunda vez.

Segundo bebé de Kylie nació un día después del cumpleaños de su hija Stormi

El último 1 de febrero, la primera hija de la pareja Kylie Jenner y Travis Scott, Stormi, celebró su cumpleaños número cuatro en compañía de sus progenitores. De acuerdo a la fecha del parto del segundo bebé de la hija de Kris Jenner, la festividad ocurrió solo un día después del cumpleaños de su primogénita.

