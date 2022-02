Sofía Vergara muestra la cicatriz que le dejó el cáncer de tiroides: “Soy una sobreviviente”

Sofía Vergara es una de las pocas actrices colombianas que brilla en Hollywood gracias a su talento. Con un nombre ganado y respetado a nivel mundial, la vida de esta celebridad de 49 años no ha sido nada fácil, ya que en su juventud se enfrentó a una dura realidad.

A través de su cuenta de Instagram, la barranquillera mostró la cicatriz en el cuello que le dejó el cáncer de tiroides. Asimismo, en el post ella contó cómo fue su lucha para sobrevivir.

“A los 28 años, cáncer no era una palabra que esperaba escuchar. Era solo un chequeo de rutina. Pero los médicos me encontraron un nudo en la garganta y esa palabra pasó a formar parte de mi historia. Pasé incontables horas en tratamientos de radiación y, eventualmente, en cirugía. Hoy, puedo llamarme sobreviviente de cáncer”, escribió la colombiana en su publicación.

Sofía Vergara muestra la cicatriz que le dejó su lucha contra el cáncer de tiroides. Foto: Sofía Vergara/Instagram

Sofía Vergara pide a sus seguidores que se hagan chequeos preventivos

Además, Sofía Vergara explicó por qué compartió dicha foto donde muestra su cicatriz mientras mira por el lente de una cámara. La actriz explicó que se animó a publicar esta parte de su vida para animar a que sus seguidores se hagan sus chequeos preventivos en el Día Mundial de la lucha contra el Cáncer.

“Esta fue mi primera clase de actuación después del diagnóstico y el tratamiento, y ver la cicatriz en mi garganta me recuerda lo bendecida que me sentí ese día, y todos los días desde entonces. Tengo suerte y estoy agradecida de poder compartir mi historia y decir ‘¡la prevención temprana es muy importante!’ . Programe su chequeo anual para este año si aún no lo ha hecho”, agregó.

Sofía Vergara destaca la prevención con chequeos anuales. Foto: Sofía Vergara/Instagram

Usuarios agradecen a Sofía Vergara

Tras la publicación en Instagram, Sofía Vergara recibió muchos mensajes de agradecimiento por compartir su historia con el cáncer.

“Me hace feliz que hayas compartido esto. Ambas pasamos por lo mismo”, “Somos sobrevivientes, somos guerreras”, “Muchas gracias por tu historia” , “Nunca dejes de pelear y permanece fuerte”, “No tenía idea de tu historia”, fueron algunos de los comentarios en el post de la actriz.