Samuel Suárez causó furor en Arequipa: “No hay nada más hermoso que el cariño de mis ‘ratujas’”

Samuel Suárez visitó Arequipa y causó sensación entre todos sus seguidores. El periodista no pudo ocultar su emoción por el gran cariño con el que lo recibieron en la ciudad y compartió los momentos tan emotivos que vivió en ‘La ciudad blanca’.

A través de su plataforma Instarándula, el popular ‘Samu’ se mostró agradecido por el recibimiento de sus queridas ‘ratujas’.

“¡Miren la hermosa bienvenida que me han dado mis ‘ratujas’ que han venido hasta aquí, en Arequipa!”, expresó.

“No existe nada más hermoso que un abrazo y el cariño de mis ‘ratujas’, hoy han conseguido que tenga la sonrisa más grande del mundo” , escribió el comunicador sobre las imágenes.

Samuel Suárez bailó el Carnaval de Arequipa

Además, el periodista Samuel Suárez contó que sus ‘ratujas’ lo hicieron bailar la conocida danza arequipeña.

“Mis ‘ratujas’ me dieron la bienvenida más hermosa de mi vida, me pusieron música, me sacaron a bailar. Gracias por darse el tiempo en alegrarme”, mencionó.

Por otro lado, ‘Samu’ aseguró que visitará otras ciudades del país.

Samuel Suárez habla sobre la rápida cancelación de Esto es Habacilar

Samuel Suárez se pronunció sobre el anuncio de la nueva temporada de Esto es guerra, que en unos días iniciará su etapa de casting por varias regiones del país. El periodista dejó su opinión sobre la pronta cancelación de Esto es Habacilar, luego del bajo rating que registró durante varios días consecutivos.

“Nunca más hagan programas concursos y dejen a sus guerreros. Sigan nomás con sus guerreritos, que se les paga muy bien para que no se estén quejando por los juegos y los golpes y los maltratos. Ya vieron, el tema de la baja de rating, los problemas que hay con los participantes fueron motivo por el cual Habacilar saldría del aire, lamentablemente”, dijo.